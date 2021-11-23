Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı!

Elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıklamıştı.Bunun üzerine harekete geçen AK Parti milletvekilleri, faturalardan TRT payını kaldırıcak kanun teklifini hazırlayarak TBMM'ye sunmuştu.Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından, elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda kabul edildi.