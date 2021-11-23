Dolar kuru bahanesi ile sıvı yağ ve şeker stokçuluğu! Fabrikalardan yeni oyun...

Döviz kurundaki hareketlilik sonrası stokçular yeniden harekete geçti. Piyasadaki birçok markette küp şeker, ve sıvı yağ bulunmuyor. Esnaf durumun sevkiyat yapan firmalardan kaynaklandığını, kendilerine ürün verilmediğini belirtiyor. Firmalar ürün göndermeyerek fiyatları artırmak ve zamlı tarifeden satış yapmak istiyor. A Haber'e konuşan bir market işletmecisi firmaları arayarak şeker ve yağ talebinde bulunurken olumsuz yanıt aldı. Kayda geçen konuşmada gerekçe ise zam olarak gösterildi. Esnaf denetimlerin artmasını istiyor.Vatandaşlar son günlerde marketlerde sık sık, 'Sıvı yağ ve şeker yok' sözleri ile karşılaşıyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar esnaftan şikayetçi. Ancak esnaf ise durumun üretici fabrikaların stokçuluk yapmasından kaynaklandığını ifade ediyor.Son günlerde kurda yaşanan hareketlenmeyi fırsata çevirmek isteyen fabrikalar piyasaya sıvı yağ ve şeker vermiyor. Ürünlerin tükenmesi ile talebi artıran firmalar zamlı tarifelerle ürünleri tekrar sahaya sürmeyi hedefliyor.A Haber yayınında mal aldığı yetkiliyi arayan esnafa verilen yanıtlar dikkat çekti. Şeker ve sıvı yağda yeni fiyatların belirlenmediğini ifade eden sevkiyatçılar, piyasaya ürünlerin yeni fiyatlarının belirlenmesi sonrası verileceğini söyledi. Açıklamalardan üretimde bir sorun olmadığı ancak stok yaparak fiyatların yükseltilmeye çalışıldığı anlaşılıyor.Esnaf ve vatandaş fabrikaların sıvı yağ ve şekerdeki stokçuluğuna karşı devletin denetimlerinin artırılmasını istiyor. Fabrikaların depolarındaki ürünlerin tespit edilmesi ve sahaya ürün gönderiminin hızlandırılması isteniyor.Fırsatçılara tepki gösteren Başkan Erdoğan, ''Ülkemizi eskiden hep yaptıkları gibi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyor, kendi oyun planımızla devam etme irademizi ortaya koyuyoruz. Kurdaki yükselişi bahane ederek hiçbir mantıklı izahı olmayan fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara da göz açtırmayacağız, hepsinin de tepesine tepesine bineceğiz. '' ifadelerini kullanmıştı.