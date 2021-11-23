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Cumhurbaşkanı Erdoğan '81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek' programında önemli açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen "81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek" programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan '81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek' programında önemli açıklamalarda bulundu!
Ekleme: 23.11.2021 - 20:52 Güncelleme: 23.11.2021 - 21:09 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan '81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek' programında önemli açıklamalarda bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen '81 İlden 81 Öğretmen ile Yemek' programında konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin aracılığıyla yurt dışında görev yapan öğretmenlerimize de selamlarımı gönderiyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hayırlı olmasını diliyorum. Görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi burada tekrar rahmetle yad ediyorum. Bölücü örgütün ömürlerinin baharındayken bizden kopardığı Şenay Aybüke Yalçın kızımıza ve diğer nice kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Kıymetli hocalarım şüphesiz hayatta her meslek önemlidir. Ancak pek az meslek öğretmenlik kadar insanda derin izler bırakır. Hepimizin hayatına dokunan bize yol gösteren zor zamanlarımızda elimizden tutan bir öğretmenimiz muhakkak vardır. Üzerimizde hakkı olan bu hocalarımızı sevgiyle saygıyla hatırlıyoruz. Bizi sabırla yetiştirdikleri rehberlik ettikleri için aradan geçen on yıllara rağmen öğretmenlerimizi şükranla yad ediyoruz. Nasıl öğretmenlik sadece ücreti mukabili yapılan bir meslek değilse de öğretmenlerimiz için de yapılanlar onların emeği karşılığı olamaz.

Ömrünü nitelikli nesiller yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizin hakkı ödenemez. Son 19 yılda eğitim öğretimin her alanında attığımız adımlarla bir taraftan ülkemizi hedeflerine yaklaştırırken diğer taraftan da öğretmenlerimize minnet borcumuzu yerine getirmeye çalıştık. Derslik sayımızı 343 binden 601 bin seviyesine çıkartarak ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık. 2002 yılından bu yana 713 bin 625 öğretmenimizin atamasına yaparak okullarımızın öğretmen açığını kapattık.

Bizden önce kadın öğretmen oranı yüzde 50'nin altındayken bu oran yüzde 60'ı bulmuştur. Ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak hem her sene başında yaşanan kargaşanın önüne geçtik hem de ailelerimizi bir yükten kurtardık. Çocuklarımızın bir kısmının ayağına adeta pranga vuran katsayı uygulamasını kaldırarak mesleki eğitimi cazip hale getirdik.

Son 19 yılda bütçede en büyük payı daima eğitime tahsis ettik. Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik. Bu rakam merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15,7'sine denk geliyor.

Göreve yeni başlayan bir öğretmenimizin maaşı 2002 yılında 470 lira iken temmuz 2021 itibarıyla 5100 liraya yükseldi.

İnşallah büyük Türkiye'nin mimarları olan öğretmenlerimizi korumaya devam edeceğiz.

Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız. 3600 ek gösterge başta olmak üzere öğretmenlerimize sağlayacağımız yeni hakların hayırlı olmasını diliyorum.
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