CHP'de adrese teslim ihaleler zinciri! İmamoğlu'nun yalakası Necati Özkan'a milyonlar aktı partinin eski avukatı isyan etti

Likayat söylemleriyle yola çıkan CHP, yandaşlarına belediyeler üzerinden milyonlarca lira ihale vermeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını anlattığı kitabıylagündeme gelen Necati Özkan'ın 'Öykü Reklam Hizmetleri A.Ş' şirketine CHP'li belediyeler eliyle verilen adrese teslim ihale tutarı 16 milyon lirayı aştı!PARTİNİN ESKİ AVUKATI İSYAN ETTİ10 yıl boyunca CHP'nin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, CHP'nin son olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi üzerinden yine Netaci Özkan'a 6 milyon liranın üzerinde verdiği ihaleye dikkat çekti.Çiçek, '2014 yılı sonrası, CHP Genel Merkezi'ne milyonlarca liralık davalar açan, partiyi soymasına müsade etmediğim için yöneticilerle kötü olduğum; lakin kamuoyuna ilan ederim demem üzerine, 3 milyondan Nisan 2021'de feragat ettirdiğim cancağzım Necati Özkan, Hatay BB'den 2021'de 6 milyon almış!' ifadelerini kullandı.SON KIYAK HATAY'ACHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya ihalesiyle ilgili ortaya çıkan belgede, ihaleyi İmamoğlu'nun sağ kolu ve imaj danışmanı Necati Özkan'ın sahibi bulunduğu ÖyküAjans'ın aldığı görülüyor.YANDAŞINI İHALEYE BOĞDU!İmamoğlu, yakın çalışma ekibinde yer alan Necati Özkan hakkında 'Kendisiyle organik bir tanışmamız var. Necati Bey'in profesyonel bir meslek yaşamı var. Benim de kendimolmak gibi bir huyum var. Onun da katkılarıyla önümüzdeki taşları temizlediği bize yol arkadaşlığı yaptığı bir süreç yaşıyoruz altı yıldır' ifadelerini kullanmış ve 6 yıllık birlikteliklerini gündeme düşürmüştü.Bu yakın ilişki, Özkan'a İBB'deki rant kapılarının açılmasına neden oldu ve Özkan, yaklaşık 16 milyon lirayı şirket kasasına koydu.CHP'NİN İHALELERDEKİ 'ŞANSLI' İSMİ!Necati Özkan'ın, CHP'li belediyelerden aldığı ihalelerle ihya edildiği ortaya çıkmıştı. Özkan'ın, Maltepe Belediyesi'nden yaklaşık 10 milyon Türk Lirası tutarında ihale aldığı belirlenmişti.CHP'li Maltepe Belediyesi tarafından açılan hizmet alım ihalesine 100 bin lira sermayeli firmasıyla giren Özkan'ın, değeri milyonları bulan bir ihaleyi nasıl aldığı kafalarda soru işareti doğurdu.İMAMOĞLU'NU PARLATTIĞI KİTAPLA CHP BİRBİRİNE GİRDİÖzkan tarafından kaleme alınan 'Kahramanın Yolculuğu' isimli propaganda kitap, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hışmına uğramıştı.İmamoğlu'nun parlatılmasına ateş püsküren Kaftancıoğlu, 'Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir' ifadelerini kullanmıştı.CHP'YE İCRA DAVASI AÇMIŞTISon Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yeniden aday olacağını ilan etmişti. İnce, 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili'Meydanlar dolacak Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı' ifadelerini kullanmıştı. Muharrem İnce'nin bu çıkışına aynı saatte Ekrem İmamoğlu cephesinden jet hızıyla yanıt gelmişti. İmamoğlu'nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü yapan isim olan Necati Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var' ifadelerini kullanmıştı.Özkan'ın 'Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var' mesajına 'Muharrem İnce Destek' adındaki Twitter hesabından belgeli bir yanıt gelmişti. İnce'nin sosyal medya faaliyetini yürüten bu hesap, Özkan'ın alacakları için CHP'ye icra davası açtığını iddia etti ve bir belge paylaştı. 'Herkesin bir 'öykü'sü vardır cancağzım:) Para İçin mekana dava açıp mekana sahip belirlediğini zannetmek gibi!' mesajıyla paylaşılan söz konusu belgede, Özkan'ın sahibi olduğu 'Öykü Reklam Hizmetleri A.Ş' adına CHP'ye 832 bin 500TL'lik dava açıldığı görülüyor. Belgeye göre Öykü Reklam Hizmetleri A.Ş, alacakları nedeniyle CHP'ye icra takibi başlatıyor. CHP takibe itiraz ediyor. Bunun üzerine Öykü'nün sahibi Necati Özkan, itirazın iptali için dava açıyor.FETÖ KUMPASLARINI SAVUNDUÖzkan'ın geçmişinde de peşini hiç bırakmayacak skandal paylaşımları var. FETÖ kumpaslarına destek veren, FETÖ'nün kapatılan yayın organlarına sahip çıkan Özkan, 26. Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un tutuklanmasını da savunmuştu. Özkan, Zaman gazetesine yönelik operasyonların ardından gazeteye destek eylemlerine katılmıştı.