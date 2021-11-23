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Ceren Özdemir’i bıçaklayarak canice katletmişti! O davada yeni karar!

Ordu’da takip ettiği üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i katleden Özgür Arduç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası” ile cezalandırılmıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ceren Özdemir’i katleden Özgür Arduç’a verilen ağırlaştırılmış hapis cezasını onadı.

Ceren Özdemir’i bıçaklayarak canice katletmişti! O davada yeni karar!
Ekleme: 23.11.2021 - 16:29 Güncelleme: 23.11.2021 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Ceren Özdemir’i bıçaklayarak canice katletmişti! O davada yeni karar!
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 2019 yılında bale dersinden çıkıp evine gitti.

Zili çalıp ablasından anahtar isteyen Ceren'e ablası balkondan evin anahtarını attı.

Eve girmek için kapıya yönelen Ceren'e arkasından yaklaşan saldırgan Özgür Arduç, elindeki bıçağı Ceren'in kalbine sapladı ve daha sonra aşağı doğru çekti.

Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ceren, kanlar içerisinde yığıldı. Saldırgan Özgür Arduç olay sonrasında kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ceren'e müdahale etti.

İlk müdahalenin ardından Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

YARGITAY, CEREN'İN KATİLİNİN CEZASINI ONADI

Ceren'i öldüren Özgür Arduç, olayın ardından 3 gün sonra yakalandı. Arduç hakkında Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan dava açıldı.

Mahkeme, yargılama sonucunda Arduç'u 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' ile cezalandırdı. İtiraz istemi üzerine dosya Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gitti. İstinaf mahkemesi, başvurunun esastan reddine karar verdi.

Bunun üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, Ceren Özdemir'i katleden Özgür Arduç'a, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Arduç, mahkemede savunmasını yaptığı sırada, 'Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım' ifadeleriyle kan dondurmuştu.
Ceren Özdemir’i bıçaklayarak canice katletmişti! O davada yeni karar!
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