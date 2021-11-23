  • USD: 11,17 - 11,19
  • EURO: 12,59 - 12,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Büyük hata' keşfedildi! Salgında sona mı gelindi?

Japon bilim insanlarından koronavirüs ile ilgili çarpıcı bir keşif yapıldı. Koronavirüs varyantları arttıkça virüsün hata verdiğini bulan uzmanlar müjde niteliğinde açıklamalarda bulundu. Hastalığın en çok bulaştığı türü olan delta varyantı ile ilgili halen canlı ve güçlü değerlendirmesinde buluna uzmanlar, 'doğal yok oluş' tahmininde bulundu...

Ekleme: 23.11.2021 - 10:03 Güncelleme: 23.11.2021 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
'Büyük hata' keşfedildi! Salgında sona mı gelindi?Japon bilim insanları koronavirüs mutasyonları ile ilgili çoç çarpıcı bir keşifte bulundu. Koronavirüsün mutasyonlarının artmasıyla birlikte virüsün hata vermeye başladığı ortaya çıktı. Covid-19'un baskın varyantı haline gelen delta varyantı ile ilgili açıklamalarda bulunan uzmanların yaptığı açıklamalar 'Salgında sona mı gelindi?' sorusunu akıllara getirdi.

Japonya'da yapılan bir araştırma Delta varyantı ile ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı. Mishima'daki Ulusal Genetik Enstitüsü'nde öçalışan uzmanlar koronavirüsün mutasyona uğramadan önce çok ani genetik değişiklikler yaşadığını duyurdu.

HATA VERİYOR

Japan Times'a konuşan genetik profesörü Ituro Inoue, 'Japonya'da Delta varyantı çok hızlı bulaşıyor ve diğer varyantları geride bırakıyor. Fakat mutasyonlar arttıkça, biz bu virüsün hata vermeye başladığını görüyoruz ve kendisinin kopyalarını yaratamıyor ve çoğalamıyor' dedi.

'HALEN GÜÇLÜ VE CANLI AMA…'

Üç ay önce Delta varyantının ülkelerinde çok büyük bir hızla yayıldığını ancak son dönemde günde sadece 140 Delta varyantı tespit edildiğini dile getiren Profesör Inoue, 'Delta varyantı halen canlı ve güçlü fakat vaka sayılarının azalması sebebiyle mutasyonların doğal yok oluşa doğru ilerlediğini tahmin ediyoruz' dedi.

BU NOKTAYA GELDİĞİNDE ÖLÜYOR

Virüsün çoğalma konusunda hata vermesinin sona yaklaşma olarak değerlendiren İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Dr. Simon Clarke, 'Virüs çok fazla mutasyondan geçiyor ve bir noktadan sonra çoğalmıyor. Bir virüs bu noktaya geldiğinde ölüyor demektir. Bu bir insanın çocuğu olmaması ve genetik olarak ilerlemesinin durmasına da benzetilebilir' ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın FETÖ'nün ikinci ismi Mustafa Özcan ile fotoğrafları ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
HDP'li Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te
Türkiye 'Aynı şekilde yanıt verilir' diyerek uyarmıştı: Rum kesiminden gerilimi artıracak adım
Interpol toplantısına video mesaj!
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler gelecek mi?
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: İlk veriler uzlaşabileceğimiz yönünde
Asgari ücrette yeni formül! Mesleğe göre ücret ve zam...
21 ilde 112 kritik isim hakkında gözaltı kararı!
Bulgaristan'da otobüs kazası: 46 ölü
Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin dedesi tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan flaş ekonomi mesajı.
Irkçı uygulama kabul edildi: CHP'li Bolu Belediyesi yabancılar için suyun metreküpünü iki buçuk dolar olarak belirledi
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor müjdesi! Tarih verdi...
Metin Özkan'dan CHP'ye sert eleştiri: HDP'nin edepsiz teklifine sessiz kaldı
Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başlıyor! 3 gün boyunca sürecek...
TBMM'de 'Selahattin Demirtaş teröristtir' tartışması: MHP ve HDP'liler birbirine girdi!
Başkan Erdoğan duyurdu! İzmir’deki deprem konutlarının teslim edileceği tarih belli oldu
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım
Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstanbul'da dehşet görüntü! Yemek yerken tekrar düşünün!

İstanbul'da dehşet görüntü! Yemek yerken tekrar düşünün!

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin