'Büyük hata' keşfedildi! Salgında sona mı gelindi?

Japon bilim insanları koronavirüs mutasyonları ile ilgili çoç çarpıcı bir keşifte bulundu. Koronavirüsün mutasyonlarının artmasıyla birlikte virüsün hata vermeye başladığı ortaya çıktı. Covid-19'un baskın varyantı haline gelen delta varyantı ile ilgili açıklamalarda bulunan uzmanların yaptığı açıklamalar 'Salgında sona mı gelindi?' sorusunu akıllara getirdi.Japonya'da yapılan bir araştırma Delta varyantı ile ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı. Mishima'daki Ulusal Genetik Enstitüsü'nde öçalışan uzmanlar koronavirüsün mutasyona uğramadan önce çok ani genetik değişiklikler yaşadığını duyurdu.HATA VERİYORJapan Times'a konuşan genetik profesörü Ituro Inoue, 'Japonya'da Delta varyantı çok hızlı bulaşıyor ve diğer varyantları geride bırakıyor. Fakat mutasyonlar arttıkça, biz bu virüsün hata vermeye başladığını görüyoruz ve kendisinin kopyalarını yaratamıyor ve çoğalamıyor' dedi.'HALEN GÜÇLÜ VE CANLI AMA…'Üç ay önce Delta varyantının ülkelerinde çok büyük bir hızla yayıldığını ancak son dönemde günde sadece 140 Delta varyantı tespit edildiğini dile getiren Profesör Inoue, 'Delta varyantı halen canlı ve güçlü fakat vaka sayılarının azalması sebebiyle mutasyonların doğal yok oluşa doğru ilerlediğini tahmin ediyoruz' dedi.BU NOKTAYA GELDİĞİNDE ÖLÜYORVirüsün çoğalma konusunda hata vermesinin sona yaklaşma olarak değerlendiren İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Dr. Simon Clarke, 'Virüs çok fazla mutasyondan geçiyor ve bir noktadan sonra çoğalmıyor. Bir virüs bu noktaya geldiğinde ölüyor demektir. Bu bir insanın çocuğu olmaması ve genetik olarak ilerlemesinin durmasına da benzetilebilir' ifadesini kullandı.