Burası ABD! Los Angeles'ın arka sokaklarından korkunç görüntüler

Dünyanın en büyük gücü ve ekonomisi olarak anılan Amerika Birleşik Devletleri'nden dehşete düşüren manzaralar geliyor. İhtişam ve zenginlik merkezlerinden biri olarak bilinen Los Angeles'ta yüz binlerce insan evsiz ve sokaklarda yaşıyor. Koronavirüs süreciyle birlikte bu durum iyice içler acısı bir hal aldı. İşte Los Angeles'ın arka sokaklarından objektiflere yansıyan o korkunç görüntüler...

Bu görüntüler süper güç olarak tanımlanan ve dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'nde çekildi. Ülke sık sık evsizlerin ve uyuşturucu bağımlılılarının dehşete düşüren görüntüleriyle gündeme geliyor.ABD'NİN EN BÜYÜK 2. KENTİNDE ACI MANZARABu kez zenginlik ve ihtişamıyla dünyaca ünlü olan ayrıca New York'tan sonra ABD'nin en büyük kenti konumundaki Los Angeles'ın arka sokakları objektiflere yansıdı. Görüntüler tam anlamıyla ürkütücü.YÜZ BİNLER SOKAKTA YAŞIYORÜlkede 600 bine yakın insan evsiz ve sokaklarda hayatta kalmaya çalışıyor.KORONAVİRÜS SÜRECİ DURUMU DAHA AĞIR HALE GETİRDİKoronavirüsün de etkisiyle kış ayları bu insanlar için adeta ölümle burun buruna kaldıkları dönemlere girilmesine neden oluyor. Binlercesinin cansız bedeni sokaklardan kaldırılıyor.KIŞ AYLARINDA KORKU BÜYÜYORBu acı durum yıllardır süregelirken bir türlü çözülemiyor olması bir yana giderek büyüyen bir kriz halini alıyor. Kışın çetin şartlarıyla birlikte ise dehşetin boyutları büyüyor.