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Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına resen soruşturma başlatıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu (TİHEK), Bolu Belediye Meclisinin bazı belediye hizmetlerinde yabancılardan farklı ücret alınmasına yönelik kararına ilişkin "ayrımcılık yasağını" ihlalden resen inceleme başlattı.

Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına resen soruşturma başlatıldı
Ekleme: 23.11.2021 - 16:22 Güncelleme: 23.11.2021 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına resen soruşturma başlatıldı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, belediyede kıyılacak nikahlarda yabancı uyruklu ve ilk evliliğini sonlandırarak yeniden evlenmek isteyen kişiler açısından yeni ücret tarifelerine ve yine yabancı uyruklu kişiler için su faturası ve katı atık vergisi başta olmak üzere bazı ücretlere 10 kat zam yapılacağını belirttiği hatırlatıldı.

Söz konusu açıklamaların, misyonu insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılığı önlemek ve kişilerin eşit muamele görmesini sağlamak olan Kurum tarafından yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, dün Belediye Meclisinde yabancılara uygulanan su ücret tarifesinin dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancı uyruklu kişilerin nikah ücretlerinin 100 bin lira olması yönünde oy çokluğuyla karar alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre, 'ayrımcılık yasağı ihlalleri'ni resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek Kurumun görevleri arasında sayılmaktadır. Aynı Kanunun 5'inci maddesi uyarınca 'kamusal ve özel alanda hizmet sunan gerçek ve tüzel kişilerin yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan veya yararlanmak üzere başvurmuş olan kişiler aleyhine ayrımcılık yapılması' yasaklanmış olup Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunun 23 Kasım 2021 tarihli kararı uyarınca Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatılmıştır.'
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