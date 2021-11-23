Başkan Erdoğan işaret etmişti: Türkiye'nin ilk uçak gemisi için hazırlıklar başladı

Türk savunma sanayisi, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'da teslimata hazırlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda gündeme getirdiği Türkiye'nin ilk uçak gemisi için çalışmalara başlandı.Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uçak gemisinin tanımlanmış tek tip bir gemi olmayacağı belirtiliyor.TCG Anadolu gemisi hali hazırda denize indirilmiş durumda. Teknolojik donanım olarak oldukça ileri bir safhada olan geminin donanım anlamında eksiklerinin tamamlanmasının ardından hizmete girmesi bekleniyor.TCG Anadolu'nun ardından kolları sıvayan Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ikinci daha kapsamlı bir gemiyi de gündemine aldı.TCG Anadolu'dan daha büyük boyutlarda planlanan gemi, jet motorlu, pervaneli birkaç çeşit İHASİHA'yı üstünde barındıracak bir formatta olması öngörülüyor.Geminin 50 bin tona yakın deplasmana ve 1800 personel kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor.Elde edilen bilgilere göre; Türk Tipi Uçak Gemisi F-35 B gibi Kısa Kalkış – Dikey İniş hem de katapult ile kalkış yapabilecek uçar platformlara da uygun altyapıya sahip olacak.Türk Tipi Uçak Gemisi için gerekli görev gücü ve personel planlanmasının ise Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yakın gelecekte gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.Denizlerde muazzam bir üstünlük sağlayan uçak gemilerinden dünyada 7 ülkede bulunuyor.Söz konusu gemilerden ABD'de 11 adet yer alırken Çin ve İngiltere'de 2, Hindistan, Rusya, İtalya ve Fransa'da ise 1'er adet bulunuyor.Savunma uzmanları ise Türkiye'nin kendi uçak gemisini yapma kararı alması durumunda sürecin yaklaşık 7 yıllık bir dönemi kapsayabileceğinin altını çiziyor.Türkiye'nin ilk uçak gemisine ilişkin çağrıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 yılının Ağustos ayında yapmış, Türkiye'nin denizlerde caydırıcılığa ihtiyacı olduğunu vurgulayıp 'Gelin bir, iki veya daha fazla uçak gemisi inşa edelim' çağrısında bulunmuştu.Cumhurbaşkanı ​Erdoğan bu çağrısının üzerinden 6 ay sonrası ise TCG İstanbul Fırkateyni'nin denize indiriliş töreninde yaptığı konuşmada “ANADOLU'dan sonra gelecek yerli ve milli uçak gemisi için görüşmelere başlandığının müjdesini vermişti.Öte yandan Türkiye'de şimdiye kadar üretilmiş en büyük gemi ünvanına da sahip olan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi​ olarak adlandırılan TCG Anadolu'nun bu yıl içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.Bu hamle ile Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri haline dönüşecek.Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz aşırı askeri harekat ve insani yardım operasyonu kabiliyetlerini arttıracak TCG Anadolu, 232 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor.​58 metre yükseklikteki geminin ağırlığı ise 30 bin ton olarak ifade ediliyor. Dev gemide 11 adet de farklı büyüklüklerde güverte yer alıyor. Gemi bin 165 metrekarelik havuza, 6 iniş alanı ve uçuş rampasına da sahip.Bir tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek dev gemi tüm denizlerde de kullanılabilecek. Türk donanmasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılan TCG Anadolu, bu kapsamda savaş uçağı helikopter ve İHA gibi 30 adet hava aracını da taşıyabiliyor.​ ​Öte yandan taktik sınıfı insansız hava araçlarının gemiden dikey iniş-kalkış olmadan kalkması da mümkün olabilecek.