  • USD: 11,17 - 11,19
  • EURO: 12,59 - 12,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar...

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Ekleme: 23.11.2021 - 12:37 Güncelleme: 23.11.2021 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AK Parti'nin 20 yıldır seçimlerden birinci çıkmasının sırrı buradadır. Geriye dönük bir muhasebe ile bu fotoğrafı daha iyi görebiliriz. İlk seçimde 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' sloganını kullandık. Milletimiz hamdolsun sesimize kulak verdi ve bizi iktidara getirdi. 1.5 yıl sonra 28 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde 'Ak eller AK iller' sloganı ile belediyelerin büyük kısmını kazanarak aynı hamleyi yerele de yaydık. Vesayetin önümüze çıkardığı engelleri aşmak için kararlı ve sabırlı bir mücadele yürüttük. Gece yarısı bildirilerinden, Meclis kürüslerinden yapılan tehditlere kadar nice engellerle boğuştuk.

Çareyi yeniden milletimize gitmekte bulduk. 2007 Milletvekili seçimlerini hatırlayın, 'Durmak Yok Yola Devam' diyerek yüzde 47 oy oranı ile kazandık. 29 Mart 2009 Mahalli Seçimlerinde 'İşimiz hizmet gücümüz millet' diyerek belediyelerdeki hizmet ruhsatımızı yeniledik.
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın FETÖ'nün ikinci ismi Mustafa Özcan ile fotoğrafları ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
HDP'li Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te
Türkiye 'Aynı şekilde yanıt verilir' diyerek uyarmıştı: Rum kesiminden gerilimi artıracak adım
Interpol toplantısına video mesaj!
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler gelecek mi?
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: İlk veriler uzlaşabileceğimiz yönünde
Asgari ücrette yeni formül! Mesleğe göre ücret ve zam...
21 ilde 112 kritik isim hakkında gözaltı kararı!
Bulgaristan'da otobüs kazası: 46 ölü
Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme'nin dedesi tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan flaş ekonomi mesajı.
Irkçı uygulama kabul edildi: CHP'li Bolu Belediyesi yabancılar için suyun metreküpünü iki buçuk dolar olarak belirledi
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor müjdesi! Tarih verdi...
Metin Özkan'dan CHP'ye sert eleştiri: HDP'nin edepsiz teklifine sessiz kaldı
Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başlıyor! 3 gün boyunca sürecek...
TBMM'de 'Selahattin Demirtaş teröristtir' tartışması: MHP ve HDP'liler birbirine girdi!
Başkan Erdoğan duyurdu! İzmir’deki deprem konutlarının teslim edileceği tarih belli oldu
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım
Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

Unutmadık unutturmayacağız! PKK 40 yılda 200'den fazla öğretmeni katletti!

La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

La Palma felaketi bitmiyor! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstanbul'da dehşet görüntü! Yemek yerken tekrar düşünün!

İstanbul'da dehşet görüntü! Yemek yerken tekrar düşünün!

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Düşük emekli maaşlarına seyyanen zam masada

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

Erken emeklilik için hizmet tespit formülü

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin

İkinci el araç alacaklar dikkat: Bu oyuna gelmeyin