Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar...

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:AK Parti'nin 20 yıldır seçimlerden birinci çıkmasının sırrı buradadır. Geriye dönük bir muhasebe ile bu fotoğrafı daha iyi görebiliriz. İlk seçimde 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' sloganını kullandık. Milletimiz hamdolsun sesimize kulak verdi ve bizi iktidara getirdi. 1.5 yıl sonra 28 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde 'Ak eller AK iller' sloganı ile belediyelerin büyük kısmını kazanarak aynı hamleyi yerele de yaydık. Vesayetin önümüze çıkardığı engelleri aşmak için kararlı ve sabırlı bir mücadele yürüttük. Gece yarısı bildirilerinden, Meclis kürüslerinden yapılan tehditlere kadar nice engellerle boğuştuk.Çareyi yeniden milletimize gitmekte bulduk. 2007 Milletvekili seçimlerini hatırlayın, 'Durmak Yok Yola Devam' diyerek yüzde 47 oy oranı ile kazandık. 29 Mart 2009 Mahalli Seçimlerinde 'İşimiz hizmet gücümüz millet' diyerek belediyelerdeki hizmet ruhsatımızı yeniledik.