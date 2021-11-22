Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde yeni gelişme

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. 3 gündür gözaltına bulunan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadelerinin alınmasına devam edildi. Öte yandan, 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili son dakika haberinin detayları.

Türkiye, günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümüne ağlıyor. Mersin'de 10 gündür aranan Müslüme bebek cansız bir şekilde dağın başında bulundu.Yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bıraktı.Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörükleri'nden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu olan Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı.100'E YAKIN KİŞİNİN İFADESİ ALINDIAKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi.Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı.10 GÜN SONRA ACI HABERArama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi.Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.SON DAKİKA: YÖRÜK KIZI MÜSLÜME'NİN ÖLÜMÜNDE FLAŞ GELİŞMEMersin'in Gülnar ilçesinde, kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı.Aile fertleri, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.