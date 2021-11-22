  • USD: 11,17 - 11,19
  • EURO: 12,59 - 12,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yok böyle dolandırıcılık! Polis gibi operasyon yaptılar!

Ticaret yapmak için Irak’tan İstanbul’a gelen 4 iş adamı dolandırıcıların kurbanı oldu. Filmleri aratmayan bir operasyonla kendilerine polis süsü veren dolandırıcılar, iş adamlarının bulunduğu aracın önünü kesip kelepçe taktı ardından da çanta dolu parayı alarak kayıplara karıştılar. Kamera kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilerin tutuklu yargılandığı davada savcı suçun sabit olduğunu belirterek şüphelilerin cezalandırılmalarını talep etti.

Ekleme: 22.11.2021 - 16:50 Güncelleme: 22.11.2021 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Yok böyle dolandırıcılık! Polis gibi operasyon yaptılar!Irak'tan gelen 4 iş insanı, tekstil ticareti yapmak için anlaştıkları iki kişinin arkadaşları tarafından gasp edildi. 185 bin dolarla kaçan zanlılar, operasyonla yakalanıp tutuklandı.

Irak'tan Türkiye'ye gelen 4 iş insanı, düzmece ticaretle hayatlarının şokunu yaşadı. 4 iş insanı, tekstil ticareti yapmak üzere anlaştıkları 2 kişinin arkadaşları tarafından 185 bin doları (1 milyon 540 bin lira) gasp edildi. Olay, İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. 4 iş insanı, bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Irak'tan Türkiye'ye geldi.

POLİS SÜSÜ VERİP PARAYI ALDILAR

Havalimanında ticaret yapacağı kişiler tarafından alınan iş insanları, Piyer Loti'de bulunan bir otele yerleştirildi. Otelde konaklayan Ahmed A., Fahmı S., Layth Z. ve Mustafa B., ticaret yapmak için Hezha H., ve Hasan Ö. ile buluştu. Taraflar tekstil ürünü satın almak için Beyazıt'ta Yaseen A.'nın ofisine gitti. Iraklı 4 iş insanı, görüştükleri kişilerden 185 bin dolarlık tekstil ürünü almaya karar verip para çekmek için ayrıldı. İki gün sonra yanlarına 185 bin dolar alarak tekrar ofise gitmek için otelden ayrılan iş insanları, Hezha H. ve Hasan Ö.'nün aracına bindi. Bir süre ilerleyen Hasan Ö., aracı arka sokaklara soktu.



KELEPÇE TAKIP KAÇTILAR

Bu sırada iş birliğinde olduğu 5 kişi ise başka bir araçla iş insanlarının bulunduğu aracın önünü keserek herkesi araçtan indirdi. Zanlılar, ellerindeki silahlarla birlikte kendilerinin polis olduğunu, araçta sahte para bulunduğunu söyledi. Hezha H.'yi kelepçeleyerek araçlarına alan 5 kişi, para dolu çantayı da yanlarına alarak diğerlerinin araçla kendilerini takip etmelerini söyledi.

SAVCI: SUÇ SABİT CEZALANDIRILSINLAR

İki araç bir süre gittikten sonra Hasan Ö., kullandığı aracın el frenini çekerek kaçmaya başladı. İş insanını kelepçeleyen diğer araçtaki 5 kişi de mağdur iş insanını araçtan attıktan sonra paralarla kayıplara karıştı. Polis operasyonuyla yakalanıp tutuklanan 8 zanlıya 15 yıl hapis istendi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada hakim karşısına çıkan sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Duruşma savcısı sanıklar hakkında verdiği mütalaasında ise görüntü izlemem tutanaklarında gasp olayının gerçekleştiğini bu nedenle sanıkları cezalandırılmasını talep etti. Dava devam ediyor.
İttifakta Tanju Özcan krizi! HDP'den 'ihraç et' çıkışı...
CHP'li Gamze İlgezdi'den yeni AKM binasına tepki: Metrekaresi eksik
Başkan Erdoğan'dan teşkilata 2023 mesajı!
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
Bakan Akar: Yunanistan gerilimi artırıcı saldırgan söylem ve eylem içinde bulunuyor
Kılıçdaroğlu’nun ifadelerine Başkan Erdoğan’ın avukatından açıklama geldi
Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sıraya girdi: Terör örgütlerini Türk SİHA'larıyla vuracağız
Türk F-35'lerini Yunanistan'a verecek adım atılıyor!
Kirli iş birliği belgelendi! YPG-DEAŞ terör örgütleri arasındaki alışveriş kanıtlandı
Türkkan krizinin ardından Akşener'den partililere sıkı talimat: Ne söylenirse söylensin kafanızı çevirin
Vatandaşlardan 'HDP'nin PKK ile ilişkisi yok' diyen CHP'li Engin Altay'a tepki: Helalleşmeye Kandil'den başlamış
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu niçin 'helalleşme' tiyatrosu oynuyor: Belli ki Millet İttifakı'nın oyları yetmiyor...
CHP yandaşı Halk TV'de Ayşenur Arslan'dan skandal deprem sözleri: Erdoğan oradaymış!
Elebaşı Gülen zehirlendi savaş başladı! CIA devrede: FETÖ'de yeni lider kim olacak?
Yahudi örgütler İsrailli bakana Mescid-i Aksâ’yı işgal planı sundu
CHP’li vekillerin PKK-HDP çelişkisi
Süleyman Soylu'dan terörle mücadele sunumu yaparken gülüşen CHP'li vekillere sert tepki
CHP'li Başkan Şahin'den şehide büyük saygısızlık
Erzurum'da bir deprem daha!
Türkiye, Müge Anlı'da öğrenmişti! Yörük kızı Müslüme'nin sır ölümünde kritik gün... Müslüme neden öldü?
ABD’de akıl almaz olay: Hap sanıp AirPods yuttu midesinin sesini bile kaydetti

ABD’de akıl almaz olay: Hap sanıp AirPods yuttu midesinin sesini bile kaydetti

Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak! Çarpıcı rakam: 1 yılda 150 kez oluyor...

Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak! Çarpıcı rakam: 1 yılda 150 kez oluyor...

Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor

Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor

Zonguldak'ta kan donduran olay: 71 yaşındaki yaşlı adamın kesilen kayıp başı aranıyor

Zonguldak'ta kan donduran olay: 71 yaşındaki yaşlı adamın kesilen kayıp başı aranıyor

Apple'ın çalışanlarına verdiği maaşlar belli oldu!

Apple'ın çalışanlarına verdiği maaşlar belli oldu!

Şırnaklı öğrenciler, Anıtkabir hayalini gerçekleştirdi

Şırnaklı öğrenciler, Anıtkabir hayalini gerçekleştirdi