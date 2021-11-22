Vatandaşlardan 'HDP'nin PKK ile ilişkisi yok' diyen CHP'li Engin Altay'a tepki: Helalleşmeye Kandil'den başlamış

CHP Milletvekili Engin Altay, "HDP'nin PKK'yla ilişkisini bilmiyorum, görmedim" yorumuyla terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantılarına sahip çıktı. Bir başka CHP'li Aykut Erdoğdu, "Engin Altay'ın söylediklerine katılıyorum… HDP meşru bir siyasi partidir… Bizim için diğer Partilerden bir farkı yoktur…" sözleriyle Altay'a destek çıktı. CHP'den gelen bu çıkışa tepki gösteren vatandaşlar, "CHP helalleşmeye Kandil'den başlamış" yorumunda bulundu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, terörbağlantıları nedeniyle hakkında kapatma davası açılan HDP'nin PKK'yla ilişkisini görmediğini söyledi."HDP-PKK İLİŞKİSİNİ BİLMİYORUM"Altay, "HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim.İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terörörgütüyle ilişkisi olmamalı" dedi.TÜM CHP AYNI GÖRÜŞTEBir başka CHP'li vekil Aykut Erdoğdu da Engin Altay'ın sözlerine destek vererek "Engin Altay'ın söylediklerine katılıyorum… HDP meşru bir siyasipartidir… Bizim için diğer Partilerden bir farkı yoktur… HDP üzerinden Kürt kökenli yurttaşlarımızın incitilmesi, ötekileştirilmesi ve aytıştırılması da bir tür bölücülüktür… Biz birliğimizi güçlendireceğiz…"ifadelerini kullandı.SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTICHP'li vekillerin terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'ye sahip çıkmasına vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi.Bir vatandaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışını hatırlatarak, "Anlaşıldı, helalleşmeye Kandil'den başlamışlar" yorumunda bulundu.