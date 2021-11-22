Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? 2022 Üç Aylar Ne Zaman? Üç Aylar Ne Zaman?

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?





2022 Kandil Tarihleri



2022 Ramazan Ne Zaman?

Üç Aylarda Hangi İbadetler Yapılır?

Yeni yıla sayılı günler kala çoğu Müslümanvesorularına cevap aramaya başladı. Diyanete olan ilginin de artmasıyla her sene heyecanla beklenen üç aylar oldukça araştırılıyor. İbadet için oldukça uygun olmasıyla ve birçok mübarek geceyi kapsayan üç aylar için çoğu kişi sabırsızlanmaya başladı.başlıyor sorusuna cevap için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Üç ayların başlamasına az bir süre kalmasıyla çoğu kişivesoruları oldukça merak ediliyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman olarak da merak edilen bu konu için açıklama geldi. 2022 senesinde üç ayların başlangıcı 2 Şubat’tır.Yeni yılın yaklaşmasıyla çoğu kişi mübarek günlerin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı.Bu sebeplede oldukça araştırılıyor. Üç ayların başlamasının ardından Receb ayının ilk günü olan Regaip Kandili 3 Şubat Perşembe günü olacak. Miraç kandili ise 27 Şubat’ta gerçekleşecek. Kandiller arasında oldukça merak edilen Bera kandilinin tarihi ise 17 Mart.2022 senesinin yaklaşmasıyla beraber çoğu kişisorusuna cevap arar. 2 Nisan tarihinde başlayacak ramazan ayı tüm Müslümanların heyecanla beklediği kutsal aylardandır.Üç ayların önemi çoğu kişi tarafından araştırılır. Receb, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcı üç ayların başlangıcı olarak adlandırılır. Üç ayların kutsal bir değere sahip olması ve içinde üç kandil yer alması sebebiyle çoğu kişinin heyecanla beklediği aylar arasında yer alır. Regaib kandili, Mirac Kandili ve Berat Kandili de bu üç ayların içinde yer almasıyla büyük önem taşır. Ramazan ayıyla birlikte oruç ayı gelmiş olur. Hz. Muhammed Recep ayı için “ Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” demiştir.Hz. Muhammed üç aylarda daha çok ibadet ederek diğer Müslümanlara örnek olmuştur. Bu sbeeple günümüzde çoğu kişisorusuna cevap arar. Günahlardan kaçınmanın ve tövbe etmenin bu aylarda büyük bir önem taşıdığını belirtmiştir. Bu sebeple üç aylarda birçok ibadetin yapılması büyük önem taşır. Tefekkürde bulunmak, küs olunan kişilerle barışmak, hasta ve yoksul kişilerin ziyaret edilip yardım edilmesi ve benzeri tavsiyeler de bu ibadetler arasında yer alır. Ayrıca üç aylarda Hz. Muhammed’in nafile oruç tuttuğu da bilinir. İbn Abbas tarafından bu konuyla ilgili belirtilen durum şu şekilde; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık.” Hz. Muhammed’in bu ayların başlamasıyla beraber sık sık oruç tuttuğunu gören herkese örnek olmuştur. Recep ayı içinde tutulan oruçlar da bu konuda büyük önem taşır.