Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz

Türkiye'nin İspanya'da ile yaptığı gemi anlaşması Yunanistan'da endişeyle karşılandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz" sözlerine yer vermişti."İFLAS EDECEĞİZ"News24/7 sitesi yazarı Yunan gazeteci George Karelya, "Yunanistan-Fransa, İspanya-Türkiye: Silah Rekabeti İflasa Yol Açıyor" başlıklı bir haber yayımladı. Yazıda korkularını açıkça dile getiren Karelya, "Fransa ile yaptığımız savaş uçakları anlaşmasına karşı Türkiye savaş uçağı yaparak cevap verdi. Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan bu silahlanma yarışı ekonomimizi iflasa sürükleyecek" sözlerine yer verdi.TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ FARK EDİLMEDİFransa ile yapılan dev anlaşmanın sevincine boğulup Türkiye'nin hamlelerini göremediklerini söyleyen yazar, "Türkiye'yi uyuyor sandık, ancak yanılmışız. Bu anlaşmaya karşılık vereceğimizi söyleyenler dinlenmedi" sözlerine yer verildi."NÜKLEER SİLAH MI SİPARİŞ EDELİM?"Yazının devamında Türkiye'nin çok sert bir tepki gösterdiğini belirten Karelya, "Bu silahlanma yarışı nereye varacak? Biz uçak ve fırkateyn aldık, Türkiye ise uçak gemisi yapıyor. Türkiye Avrupa'ya silah satmaya istekli. Bundan sonra ne gelecek? Nükleer silah mı sipariş edelim?" dedi.