Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak! Çarpıcı rakam: 1 yılda 150 kez oluyor...

Türkiye'de son haftalarda büyüklüğü 4'ü aşan depremler sıklaştı. Bugün de; Erzurum Köprüköy'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaptığı son dakika açıklamada, söz konusu depremin geçtiğimiz hafta yine Erzurum'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu belirtti. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu vurgusunu yapan Şükrü Ersoy, gelecekte de büyüklüğü 6.5 - 7'yi bulacak depremlerin yaşanacağını ifade etti. Şükrü Ersoy ayrıca çarpıcı bir rakamı da paylaştı.

Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Erzurum Valisi Okay Memiş yaptığı açıklamada, 'Köprüköy ilçesinde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Aldığımız herhangi bir olumsuz ihbar yok. Ekiplerimizin bölgedeki çalışmaları sürüyor' dedi.Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.Bugün yaşanan depremin, geçtiğimiz haftaki depremin bir artçısı olduğunu ifade eden Şükrü Ersoy, 4.7 büyüklüğünün artçı deprem için yüksek bir büyüklük olduğunu söyledi. Ersoy, son 7-10 gün içerisinde Türkiye genelinde 5 tane 4 büyüklüğünde deprem olduğunu aktardı. Ersoy, 'Düzce, Tokat/Niksar, Erzurum, Malatya/Pötürge, Konya civarlarında arka arkaya olunca dikkat çekti. Depremlerin büyüklüğü 5'i buldu. Bu büyüklükteki depremlerde hasar gören binalar oldu. İnsanlar bundan etkilendi.' dedi.'GELECEKTE 7'Yİ BULAN DEPREMLER OLACAK'Yaşanan son depremlerin farklı fay hatlarında geliştiğini ve birbirini tetiklemesinin mümkün olmadığını kaydeden Şükrü Ersoy, gelecekte 6.5 - 7 büyüklüğünü bulacak depremler olacağını söyledi. Deprem için onlarca yer söylenebileceğini ifade eden Şükrü Ersoy, 'Türkiye'nin yüzde 100'ü depremler etkilenebilir.' vurgusu yaptı.Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü ErsoyErsoy, bu yerlerde gerek zeminsel faktörler gerek de depremin büyüklüğünden etkilenebilineceğini kaydetti.'1 YILDA 150 KEZ OLUYOR!'Şükrü Ersoy çarpıcı bir rakam da paylaştı: Ersoy, '4 büyüklüğündeki depremler bir yıl içerisinde 120-150 arasında oluyor. 5 büyüklüğündeki deprem biraz daha az ama tüm bunlar toplanıldığında çok sayı yapıyor.' dedi. Ersoy, 'Büyük yıkımlar şimdi de gelecekte de her yerde olabilir. Batı Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Marmara'da da olabilir.' ifadelerini kullandı.