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Türker Akıncı'nın sunduğu Ortak Akıl programında, FETÖ elebaşının zehirlendiği iddiası değerlendirildi

Beyaz TV'de Türker Akıncı tarafından sunulan Ortak Akıl programında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenerek öldüğü iddiası değerlendirildi.

Türker Akıncı'nın sunduğu Ortak Akıl programında, FETÖ elebaşının zehirlendiği iddiası değerlendirildi
Ekleme: 21.11.2021 - 13:14 Güncelleme: 22.11.2021 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Türker Akıncı'nın sunduğu Ortak Akıl programında, FETÖ elebaşının zehirlendiği iddiası değerlendirildi
Beyaz TV ekranlarında Türker Akıncı tarafından hazırlanıp sunulan Ortak Akıl programında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlendiği iddiaları ve yerine kimin geçeceği konuşuldu.

FETÖ elebaşının zehirlenerek öldüğü haberlerinin yayılmasının ardından paniğe kapılan FETÖ'cüler Penisilvanya'daki kamplarında toplandı.

Örgüt, zehirlenme iddialarına karşı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in eski görüntülerinin olduğu montajlanmış bir video yayınladı.

Örgüt içerisinden dışarıya bilgi sızdırıldığı gerekçesiyle de Penisilvanya'daki kamptaki cep telefonları toplandı.

PANİK VİDEOSU YAYINLANDI

Programda, FETÖ'cü Cevdet Türkyolu'nun iddiaları reddettiği bir videoyu yayınlandı.

Video'da FETÖ'cü Cevdet Türkyolu, 'Değerli arkadaşlarım, kardeşlerim sizlerin huzurlarınıza yalan haber münasebetiyle çıkmak istemezdim. Fakat arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi değişik ülkelerden çok kimse aramış merak etmişler hoca efendinin sıhati afiyetini. Hoca efendimizin sıhati afiyeti yerindedir. Günlük programlarına aynen devam etmektedir. İnşallah kardeşlerimiz akşama dua saatinde hoca efendiden sizlere görüntü paylaşacaklar. Sıhatle kalın.' ifadelerini kullandı.

'YALAN ÜSTÜNE YALAN'

Videoyu değerlendiren Hüseyin Gülerce, videoda dile getirildiği gibi akşam saatinde bir video paylaşılmadığını vurgulayarak, 'Bakınız yalan yalan üstüne, bir defa sen onun adına konuşacak birisi değilsin o yapının içerisinde. Sıhhatli afiyetliyse kendisi niye konuşmuyor? Olay bu. Şimdi kavganın çıktığı kesin. Artık ne durumda ne zaman ölür önemli değil. Ama ekrana çıkamayacak çekim yaptırmayacak kadar kötü bir durumda.' dedi.

'BUNLARIN İTİ KÖKTEN BİTTİ'

Hüseyin Gülerce, 'Şimdi orada çok çeşitli gruplar var. Bir, ilk halkada olanlar var. Abullah Yılmaz gibi, İsmail Büyükçelebi gibi, bunlar orada yapıyı düşünen, yapıyı elde tutmak için çalışan kesimler. Bir de, bu yapıyı ele geçirmek isteyen Mustafa Özcan ve ekibi var. Başka gençler var mesela Amerika'da hiç Mustafa Özcan'ı görmemiş, tanımamış yeni ikinci de değil üçüncü dördüncü kuşak var. Burada kimin etkisi ağır basacak biliyor musunuz? Yabancı istihbarat servislerinin. CIA, kiminle burada bundan sonra çalışacaksa, insiyatifi ona verecek. Fakat diğerleri, o yapı içerisinde baştan beri olanlar elbette ki bunu farkedecekler, bu aralarındaki kavgayı daha artıracak. Bunlar bu millete yaptıkları zulmü, kötülüğü, ihaneti fazlasıyla ödeyecekler. Bunların işi bitmişti, şimdi kökten bitti.' dedi.
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