TBMM'de 'Selahattin Demirtaş teröristtir' tartışması: MHP ve HDP'liler birbirine girdi!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un, "Selahattin Demirtaş bir teröristtir" sözü üzerine komisyonda tartışma çıktı. MHP milletvekilleri ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Çıkan arbedede AK Parti milletvekilleri araya girdi. Yaşanan olay nedeniyle komisyona ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda MHP ve HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında MHP ve HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un 'Selahattin Demirtaş teröristtir' sözlerine HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi. Verilen arada da tartışma devam etti.