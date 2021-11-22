Şırnaklı öğrenciler, Anıtkabir hayalini gerçekleştirdi

10 Kasım'da Ankara'ya gidemeyen Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki bir grup öğrenci, hazırladıkları temsili Anıtkabir programı ile dikkat çekmişti.Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencilerinin, sembolik Atatürk anıtına çiçek bırakma anları objektiflere yansımıştı.ŞIRNAKLI ÖĞRENCİLER ANITKABİR'DEŞırnaklı öğrencilerin Anıtkabir hayali gerçeğe dönüştü. İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, bu davranışa kayıtsız kalmayarak öğrencileri Ankara'ya gönderdi.ATATÜRK'ÜN ANITINA KARANFİL BIRAKTILARDüzenlenen gezi kapsamında öğrenciler, Anıtkabir'i ziyaret ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına karanfil bıraktı.Başkent Ankara'ya giden öğrenci kafilesinin, iki gün boyunca tarihi, turistlik yerleri gezdiği belirtildi.'ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'Öğrenciler; Anıtkabir, Ankara Kalesi, Gölbaşı, oyun merkezleri gibi yerleri görme fırsatını yakalarken, mutlulukları gözlerinden okunan öğrencilerden Kardelen Ulaş, hissettiklerini anlattı.Ulaş, 'Çok güzel bir duygu, herkes bu duyguyu yaşamak ister. Kaymakamımız Hasan Uğuz bizi buraya gönderdi. Daha önce masaya bırakmıştık çiçeklerimizi, şimdi Atatürk'ün huzuruna bıraktık.' dedi.'HAYRAN KALDIM'Avinar Ataman isimli öğrenci ise Ankara'ya gelmeyi çok arzuladıklarını söyledi. Ataman, 'Gelmeyi çok istiyorduk, geleceğimizi bilmiyorduk. Şimdi Ankara'dayız. Bizim gibi arkadaşlarımızın da gelmesini istiyorum. Çok büyük bir yer, hayran kaldım.' diye konuştu.Emine Ceren isimli öğrenci ise 'Çok güzel bir gezi yaptık. Her yeri dolaştık, yarın da dolaşacağız. Bizi buraya gönderen kaymakamımıza çok teşekkür ederim.' şeklinde konuştu.