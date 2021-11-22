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Şehit oğlunun mezarı başında İyi Partili Lütfü Türkkan'a saydırdı: Allah hiç kimseyi evladı ile sınamasın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan şehit babası Cahit Sevim, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın geçtiğimiz hafta şehit yakınına yönelik küfürleri nedeniyle sitem ederek, şehit yakınlarını incitecek söylemlerden uzak durulması gerektiğini ifade etti

Şehit oğlunun mezarı başında İyi Partili Lütfü Türkkan'a saydırdı: Allah hiç kimseyi evladı ile sınamasın
Ekleme: 22.11.2021 - 16:58 Güncelleme: 22.11.2021 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Şehit oğlunun mezarı başında İyi Partili Lütfü Türkkan'a saydırdı: Allah hiç kimseyi evladı ile sınamasın
Üç yıl önce görev yeri olan Van'daki birliğine giderken meydana gelen kazada şehit düşen evli ve bir çocuk babası Teğmen Muhammet Can Sevim, memleketi Nazilli'de anıldı. Şehit babası Cahit Sevim tarafından, şehidin eşi Özlem Sevim'in görev yaptığı Nazilli Kaymakamlığı yakınında lokma hayrı düzenlendi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere çok sayıda ilçe protokol üyesinin de katıldığı hayır dağıtımından sonra oğlunu mezarı başında ziyaret eden baba Sevim, geçtiğimiz haftalarda gündem konusu olan şehit yakınına hakaret konusuna dikkat çekerek sitemde bulundu.

3 yıl önce şehadete ulaşan Teğmen Muhammet Can Sevim'in acılı babası Cahit Sevim, şehit evladının mezarı başında duygusal bir konuşma yaptı.

SİTEM ETTİ

Baba Sevim konuşmasında, 'Evladım şehadete erişeli 3 yıl oldu. Tabi ki acılarımız ilk günkü gibi taze. Teselli bulacak hassas konu vatan diye yola çıktılar. Canlarını verdiler. Geride bizlere ne kadar acı düşse de inancımız gereği bu mertebeye ulaşabilmiş bir evladın babası olmak da bize ayrı bir gurur veriyor tabi ki. Yalnız burada sitemim, bugün burada bulunarak devletimin şehidine değer ve saygı göstermesi ama birilerinin de şehitliğin veya şehidin ne olduğunu bilmeden gerek mecliste gerek de farklı yerlerde şehitlerin akrabalarına veya yakınlarını incitecek söz ve söylemlerden uzak durması temennisinde bulunmak istiyorum. Çünkü çok hassas bir konu Allah hiç kimseyi evladı ile sınamasın. Vatan sağ olsun' dedi. 


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Şehit oğlunun mezarı başında İyi Partili Lütfü Türkkan'a saydırdı: Allah hiç kimseyi evladı ile sınamasın
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