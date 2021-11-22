Şehit Ali Bezik'in cenazesine mavi bere ile katılan kızı Batın Bezik komando oldu

Türkiye, Batın Bezik'i henüz 7 yaşında şehit babasının cenazesinde taktığı mavi bereyle tanıdı. Aradan 17 yıl geçti ve o küçük kız babasınaverdiği sözü tutup, komando oldu. Babasının mezarı başına giderek, "Baba bak kızın başardı" dedi...Van Gürpınar'da 28 Haziran 2004 tarihinde terör örgütü PKK tarafından Şehit edilen 34 yaşındaki Kıdemli Uzman Jandarma Çavuş Ali Bezik,geride gözü yaşlı eşi Nilgün Bezik, 7 yaşındaki kızı Batın Bezik ve 14 aylık oğlu Berker'i bırakmıştı. Türkiye, Batın'ı cenaze töreninde taktığıbabasına ait Mavi Bere ile tanıdı.2007 yılında çekilen fotoğrafta Batın Bezik, kardeşi Berker ve annesi Nilgün Bezik ile birlikte babası adına verilen Devlet Ödünç Madalyası'nıalıyor.Bugün 24 yaşında olan Batın Bezik, şehit babasının yolunda giderek asker olmak için girdiği sınavı kazandı. Ardından İzmir Foça JandarmaKomando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki 9 aylık zorlu eğitimi tamamlayarak komando oldu. Batın, babasıyla yarım kalanhikâyesini ve komando oluşunu Ankara Jandarma Akademisi'nde anlattı...YARIM PASTADAKİ MUM"Babam şehit olduğunda 7 yaşındaydım, göreve gittiğinde uzun zaman gelmiyordu. Annemle birlikte günlerce yolunu gözlüyorduk. O kadaruzun süre gelmediği oluyordu ki ben doğarken babam görevdeymiş. Doğum günü kutlamalarımda çoğu zaman babam görevde oluyordu.Doğum günü pastasının bir yarısını babam gelecek diye ayırıyordum.Babam geldiğinde, birlikte yarım pastadaki mumu üflüyorduk. Babam ile doğum günü fotoğraflarımızda hep onun için ayırdığımız pastanınyarısı var. Fotoğraflarda bile üzerinde üniforması var, sanki her an gidecekmiş gibi hissediyordum. Ve sonra bu vatan yolunda şehit oldu, artıkhiç gelmedi. Küçük yaşta babasız kalmak bir kız çocuğu için çok zor.Çocukluğuma dair en çok babamı aradığım anlardan biri ilkokul mezuniyet törenimdi. Mezuniyet töreninde erkek çocukların anneleriyle, kızçocukların da babalarıyla dans edileceği söylenmişti. Ve benim babam şehit olmuştu, tek başıma kalmıştım. İşte o an annemin fedakarlığınıunutamam, yanıma geldi ve babam yerine annemle dans ettik."9 AY ZORLU EĞİTİMBir şehit kızı olarak şehit çocukların yanında olmak istedim, onun için lisans ve yüksek lisans eğitimimi psikoloji alanında yaptım. Şehitçocuklarına, ailelerine, gazilerimize ve onların çocuklarına gönüllü olarak profesyonel psikolojik terapi desteği sağladım.Kendi duygusal dünyam ve yaşadıklarım, onları daha kolay anlamamı sağladı. Birbirimizin yaralarını sardık ve kenetlenip daha güçlü olduk.Sonrasında ise Jandarma Komando eğitimine başladım.Çok zorlu bir eğitim süreciydi, 3 ay temel askeri eğitimi, 6 ay komando eğitimi aldım. Komando eğitiminde çok zorlandığım anlar oldu, çokzorlu bir eğitim süreci. Ancak her seferinde aklıma babam geldi ve ona verdiğim söz beni güçlü kıldı.MAVİ BERENİN ANLAMI BÜYÜKBabam şehit olduğu günün bir gün sonrasında yıllık izne ayrılacaktı. Tatil planları yapmıştık, babamızla geçireceğimiz o güzel anların hayalinikuruyorduk, hazırlık yapıyorduk. Sevinç ve heyecanla babamı beklerken 'şehit oldu' haberi geldi. (Türkiye'nin onu şehit babasının maviberesiyle tanıması) Mavi berenin ve komando brövesinin her jandarma çocuğunda olduğu gibi bendeki anlamı da çok büyüktür.O fotoğrafta birçok duygu gizlidir. O fotoğraf hem hüznü hem de gururu barındırır. Mavi beresinin üzerinde hala onun kokusu vardı. Babamıo güzel kokusuyla uğurlamak ve o bereyi takarak babama 'emanetin bendedir' demek istedim. O gün babama söz verdim ve 17 yıl sonramavi bereyi şerefle taktım."MEZARDAKİ MEKTUPLARIMŞehit olunca 'babam beni görüyor, duyuyor' diyerek duygularımı, onu ne kadar sevdiğimi, okuldaki başarılarımı mektuplara yazıyordum,mektupları babamın mezarına gömüyordum.Sonra babama verdiğim sözü tutup jandarma komando oldum. Mavi beresini takıp, bu sefer babamın mezarına 'baba bak kızın başardı' diyegittim. En mutlu, en gururlu ziyaretimdi. Babama verdiğim sözü tutmuştum, ben de artık babamın yolundaydım. Beni gördüğünü, benimlegurur duyduğunu biliyorum.BAYRAĞI BEN DEVRALDIMÖylesine güçlü, öylesine vefalı bir milletiz ki şehitlerimizin gözü arkada kalmasın. Gaziler, şehit aileleri bu milletin emanetleridir, bu millet deemanetine namusu gibi sahip çıkar. Dahası da hiçbir şehidimizin, hiçbir gazimizin kanını yerde bırakmamıştır. Buradan diyorum ki 'Babacığımsen rahat uyu, bıraktığın bayrağı ben devraldım. Bu bayrak hiçbir zaman yere düşmedi, düşmeyecektir.'