  • USD: 11,17 - 11,19
  • EURO: 12,59 - 12,62
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. Siyasetin hesaplaşma yeri olduğunu belirten İnce, "Önce hesaplaşalım. Tezkereye 'hayır' verip, sonra 'Kandil'i bombalarım' demeyeceksin." ifadesini kullandı.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım
Ekleme: 22.11.2021 - 19:28 Güncelleme: 22.11.2021 - 20:11 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'de ziyaretlerden önce Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önlerinde bir seçim olduğunu ve Türkiye'nin sorunlarını konuşmaları gerektiğini söyledi.

İnce, şunları kaydetti:

'Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım. Kayseri'de ne konuşuyorsak İzmir'de onu konuşmalıyız. Milleti kandırmamalıyız. Diyarbakır'da özerklik deyip Kayseri'ye gelip şehit babası gibi konuşmayacaksın. Tezkereye 'hayır' verip, sonra 'Kandil'i bombalarım' demeyeceksin. Tek duralım ama dik duralım. Onun için biz 'Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. Biz bu memleketin gerçek sorunlarının konuşulmasını istiyoruz.'

İnce, tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muharrem İnce, Kayseri Barosunu da ziyaret etti.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım
Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle
Kritik Kabine toplantısı sona erdi!
Netflix'te yayınlanan çizgi dizide PKK/YPG skandalı
Eren Kış-7 Operasyonlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde yeni gelişme
Şehit oğlunun mezarı başında İyi Partili Lütfü Türkkan'a saydırdı: Allah hiç kimseyi evladı ile sınamasın
İttifakta Tanju Özcan krizi! HDP'den 'ihraç et' çıkışı...
CHP'li Gamze İlgezdi'den yeni AKM binasına tepki: Metrekaresi eksik
Başkan Erdoğan'dan teşkilata 2023 mesajı!
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
Bakan Akar: Yunanistan gerilimi artırıcı saldırgan söylem ve eylem içinde bulunuyor
Kılıçdaroğlu’nun ifadelerine Başkan Erdoğan’ın avukatından açıklama geldi
Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sıraya girdi: Terör örgütlerini Türk SİHA'larıyla vuracağız
Türk F-35'lerini Yunanistan'a verecek adım atılıyor!
Kirli iş birliği belgelendi! YPG-DEAŞ terör örgütleri arasındaki alışveriş kanıtlandı
Türkkan krizinin ardından Akşener'den partililere sıkı talimat: Ne söylenirse söylensin kafanızı çevirin
Vatandaşlardan 'HDP'nin PKK ile ilişkisi yok' diyen CHP'li Engin Altay'a tepki: Helalleşmeye Kandil'den başlamış
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu niçin 'helalleşme' tiyatrosu oynuyor: Belli ki Millet İttifakı'nın oyları yetmiyor...
CHP yandaşı Halk TV'de Ayşenur Arslan'dan skandal deprem sözleri: Erdoğan oradaymış!
ABD’de akıl almaz olay: Hap sanıp AirPods yuttu midesinin sesini bile kaydetti

ABD’de akıl almaz olay: Hap sanıp AirPods yuttu midesinin sesini bile kaydetti

Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak! Çarpıcı rakam: 1 yılda 150 kez oluyor...

Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak! Çarpıcı rakam: 1 yılda 150 kez oluyor...

Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor

Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor

Zonguldak'ta kan donduran olay: 71 yaşındaki yaşlı adamın kesilen kayıp başı aranıyor

Zonguldak'ta kan donduran olay: 71 yaşındaki yaşlı adamın kesilen kayıp başı aranıyor

Apple'ın çalışanlarına verdiği maaşlar belli oldu!

Apple'ın çalışanlarına verdiği maaşlar belli oldu!

Şırnaklı öğrenciler, Anıtkabir hayalini gerçekleştirdi

Şırnaklı öğrenciler, Anıtkabir hayalini gerçekleştirdi