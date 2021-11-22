Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Önce hesaplaşalım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'de ziyaretlerden önce Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önlerinde bir seçim olduğunu ve Türkiye'nin sorunlarını konuşmaları gerektiğini söyledi.İnce, şunları kaydetti:'Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım. Kayseri'de ne konuşuyorsak İzmir'de onu konuşmalıyız. Milleti kandırmamalıyız. Diyarbakır'da özerklik deyip Kayseri'ye gelip şehit babası gibi konuşmayacaksın. Tezkereye 'hayır' verip, sonra 'Kandil'i bombalarım' demeyeceksin. Tek duralım ama dik duralım. Onun için biz 'Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. Biz bu memleketin gerçek sorunlarının konuşulmasını istiyoruz.'İnce, tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.Muharrem İnce, Kayseri Barosunu da ziyaret etti.