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Beyaz Gazete
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Metin Özkan'dan CHP'ye sert eleştiri: HDP'nin edepsiz teklifine sessiz kaldı

Gazeteci Metin Özkan TVNET ekranlarında CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. HDP'lilerin terörle mücadeleye ayrılan bütçeye karşı çıkması üzerine CHP'nin sessiz kalmasına tepki gösteren Özkan, "Böyle ahlaksız ve edepsiz teklifi getiren HDP vekilinin yanında 'hudut namustur' diyen CHP oturuyor." ifadesini kullandı.

Metin Özkan'dan CHP'ye sert eleştiri: HDP'nin edepsiz teklifine sessiz kaldı
Ekleme: 22.11.2021 - 23:41 Güncelleme: 22.11.2021 - 23:53 / Editör: Ozge Selin
Metin Özkan'dan CHP'ye sert eleştiri: HDP'nin edepsiz teklifine sessiz kaldı
Gazeteci Metin Özkan, TVNET ekranlarında Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde yayınlanan Net Bakış programına konuk oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkan, bugünlerde Ankara'da bakanlıkların bütçelerinin görüşüldüğünü hatırlatarak, 'Terörle mücadeleye 2 trilyon para harcanmış. Eski parayla belki de iki katrilyon.' ifadelerini kullandı.

'CHP EDEPSİZ TEKLİFİ YAPAN HDP'NİN YANINDA'
Terörle mücadeleye harcanan parayla ilgili HDP'lilerin 'Bize her seferinde kaynak nerede diyorsunuz. Bırakın terörle mücadeleyi bu parayı millete dağıtın' dediğini aktaran Özkan, CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:

'Böyle ahlaksız ve edepsiz teklifi getiren HDP milletvekilinin yanında 'hudut namustur' diyen CHP oturuyor. Bugün İçişleri Bakanı'na kıs kıs gülüyorlar terörle mücadeleyi anlatırken. 'O iktidar koltuğu bizim olsun, oraya ulaşana adar ülke yanarsa yansın''
Metin Özkan'dan CHP'ye sert eleştiri: HDP'nin edepsiz teklifine sessiz kaldı
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