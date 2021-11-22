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Kirli iş birliği belgelendi! YPG-DEAŞ terör örgütleri arasındaki alışveriş kanıtlandı

Suriye’de faaliyet gösterdikleri dönemde sık sık iş birliği yapmalarıyla gündeme gelen kanlı terör örgütü PKK/YPG ile DEAŞ arasındaki ittifak, bu kez İngiliz basınına yansıdı. The Guardian, ulaştığı tanık ve belgelerde, teröristlerin para karşılığı serbest bırakıldığını açıkladı.

Kirli iş birliği belgelendi! YPG-DEAŞ terör örgütleri arasındaki alışveriş kanıtlandı
Ekleme: 22.11.2021 - 13:59 Güncelleme: 22.11.2021 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
Kirli iş birliği belgelendi! YPG-DEAŞ terör örgütleri arasındaki alışveriş kanıtlandı
Daha önce de defalarca kez gündeme gelen, terör örgütü PKK/YPG çatısı altında faaliyet gösteren Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile DEAŞ arasındaki ittifak, bu kez İngiliz basınına konu oldu.

TANIKLAR KONUŞTU

PKK/YPG terör örgütü güdümü altında bulunan Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol Kampı'nda tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarının, YPG terör üyeleri ile çeşitli anlaşmalar sağladığı ortaya çıkmıştı. SDG tarafından sağlanan anlaşmada, kampta bulunan DEAŞ'lıların üç ay süreyle eğitime tabi tutulmasının ardından eğitimi bitirmeyi takip eden üç yılda SDG bünyesinde faaliyet göstereceği bilgileri kanıtlanmıştı.

Teslim olan teröristlerin itiraflarıyla gündeme gelen bu kirli ittifak, bu kez de İngiliz basını tarafından gündeme getirildi.

İngiliz The Guardian, hazırladığı özel dosyada Suriye'de terör örgütlerinin iş birliğini manşete taşıdı.



The Guardian'a konuşan iki eski DEAŞ mensubu, SDG tarafından kontrol edilen hapishanelerdeki rüşvet skandalını anlattı.

TERÖRİSTLER 8 BİN DOLAR KARŞILIĞI BIRAKILDI

Verilen ifadelere göre kuzeydoğu Suriye'deki hapishanelerde tutulan 10 bini aşkın DEAŞ mensubunun, para karşılığı salıverildikleri öğrenildi. Resmi belgelere dayanan ifadelere göre SDG, tutuklu bulunan DEAŞ'lı teröristlerin herhangi bir yargılama olmaksızın serbest bırakılması karşılığında DEAŞ'tan para aldı.



Mahkumları bırakmak için kişi başı 8 bin dolar talep eden terör örgütü, para karşılığı serbest bıraktıkları terör örgütü mensuplarına belge de imzalattı. Buna göre salıverilmelerinin şartı olarak o dönemde YPG tarafından kontrol edilen bölgeleri terk etme zorunluluğunun da aralarında bulunduğu maddelerde, 'yeniden silahlı bir örgüte katılmama' şartı da yer aldı.

İngiliz gazeteye konuşan iki eski tanık, kendilerinin de bu anlaşma ve para karşılığında salıverildikten sonra El Hol Kampı'nda bulunan aileleriyle yaşamaya gittiklerini açıkladı. 2019 yılına kadar DEAŞ terör örgütü çatısı altında olduklarını itiraf eden teröristlerin bu ifadeleri, kirli iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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