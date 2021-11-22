Kılıçdaroğlu’nun ifadelerine Başkan Erdoğan’ın avukatından açıklama geldi

Başkan Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhindeki açtığı davaları geri çekmesi üzerine yapılan haberler ve Kılıçdaroğlu’nun söylemlerine ilişkin Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı. Aydın, 2017’den sonra açılan ve halen derdest olan davalardan vazgeçilmediğini kaydetti.

Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhindeki açtığı davaları geri çekmesi üzerine yapılan haberler ve Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine ilişkin Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı. Aydın, 2017'den sonra açılan ve halen derdest olan davalardan vazgeçilmediğini kaydetti.İşte o açıklama!Ayrıntılar geliyor...