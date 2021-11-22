Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde Kadir ve Melisa'nın başına gelenler büyük dikkat çekmişti. Yayınlanan son bölümde Melisa Kadir'e arabayla çarpmış ve Kadir ölmüştü. Bunun üzerine izleyiciler "Kardeşlerim Melisa Diziden Ayrıldı Mı? Kardeşlerim Melisa Neden Diziden Ayrıldı? Damlasu İkizoğlu neden diziden ayrıldı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Kardeşlerim Melisa Diziden Ayrıldı Mı?



Kardeşlerim Melisa Neden Diziden Ayrıldı?



, son bölümle diziye damga vurdu. Kardeşlerim son bölümde Kadir'in ölümü izleyenleri şok etse de Damlasu İkizoğlu'ndan üzen bir haber daha geldi., Melisa rolüne veda ettiğini açıkladı. Dizinin takipçileri, Kardeşlerim Melisa ayrılıyor mu, neden ayrılıyor sorularına yanıt aramaya başladı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi. PekiATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Kardeşlerim dizisinden Melisa'nın ayrıldığı iddia ediliyor. Melisa karakterine can veren oyuncu Damlası İkizoğlu sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi. Oyuncu diziye veda ettiği iddialarını doğruladı.Kardeşlerim dizisinde Melisa karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu diziden ayrıldığını açıkladı. Kardeşimlerim dizisinde, anne ve babasını kaybettikten sonra zor yaşam koşulları altında hayat mücadelesi veren dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in başına gelenleri anlatıyordu. Damlasu İkizoğlu, Melissa ile olan yolculuğunun burada sona erdiğini söyledi. nedenini bilmiyor. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;