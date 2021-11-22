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Kardeşlerim Melisa Diziden Ayrıldı Mı? Kardeşlerim Melisa Neden Diziden Ayrıldı?

Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde Kadir ve Melisa'nın başına gelenler büyük dikkat çekmişti. Yayınlanan son bölümde Melisa Kadir'e arabayla çarpmış ve Kadir ölmüştü. Bunun üzerine izleyiciler "Kardeşlerim Melisa Diziden Ayrıldı Mı? Kardeşlerim Melisa Neden Diziden Ayrıldı? Damlasu İkizoğlu neden diziden ayrıldı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Ekleme: 22.11.2021 - 13:03 Güncelleme: 22.11.2021 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Kardeşlerim Melisa Diziden Ayrıldı Mı? Kardeşlerim Melisa Neden Diziden Ayrıldı?
Kardeşlerim dizisindeki Melisa karakteri, son bölümle diziye damga vurdu. Kardeşlerim son bölümde Kadir'in ölümü izleyenleri şok etse de Damlasu İkizoğlu'ndan üzen bir haber daha geldi. Damlasu İkizoğlu, Melisa rolüne veda ettiğini açıkladı. Dizinin takipçileri, Kardeşlerim Melisa ayrılıyor mu, neden ayrılıyor sorularına yanıt aramaya başladı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi. Peki Kardeşlerim Melisa Diziden Ayrıldı Mı? Kardeşlerim Melisa Neden Diziden Ayrıldı?

Kardeşlerim Melisa Diziden Ayrıldı Mı? Kardeşlerim Melisa Neden Diziden Ayrıldı?

Kardeşlerim Melisa Diziden Ayrıldı Mı?


ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Kardeşlerim dizisinden Melisa'nın ayrıldığı iddia ediliyor. Melisa karakterine can veren oyuncu Damlası İkizoğlu sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi. Oyuncu diziye veda ettiği iddialarını doğruladı.

Kardeşlerim Melisa Neden Diziden Ayrıldı?


Kardeşlerim dizisinde Melisa karakterine hayat veren Damlasu İkizoğlu diziden ayrıldığını açıkladı. Kardeşimlerim dizisinde, anne ve babasını kaybettikten sonra zor yaşam koşulları altında hayat mücadelesi veren dört kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in başına gelenleri anlatıyordu. Damlasu İkizoğlu, Melissa ile olan yolculuğunun burada sona erdiğini söyledi. nedenini bilmiyor. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Kardeşlerim Melisa Diziden Ayrıldı Mı? Kardeşlerim Melisa Neden Diziden Ayrıldı?

'Benim Melisa ile yolculuğum buraya kadardı. Ne denebilir ki, tertemiz delirdik. Kardeşlerim çok güzel bir serüven oldu benim için. Hellö partner Halit Özgür Sarı çok eğlenmedik mi be! Şimdi üzücü ama #KadMelVeda diyebilir miyiz? Bu keyifli yolculukta beraber olduğum tüm oyuncu arkadaşlarım, iyi ki sizi tanımışım, iyi ki beraberdik. Ve tabii ki gizli kahramanlar, sevgili ekip, siz olmasaydınız bu başarı olmazdı, hepinizin emeğine, yüreğine sağlık. En büyük teşekkür ise sizlere.. Beni hiç yalnız hissettirmediğiniz, güzel dilekleriniz ve mesajlarınızla yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu bir ayrılık değil, yeni serüvenlerde karşılaşmak üzere.'


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