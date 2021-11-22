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Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! Davada karar çıktı: Nurtaç Canan cezaya isyan etti

Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020'de boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere “Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" şeklinde yazı yazan Nurtaç Canan'ın yaralanmasına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Ragıp Canan'ın "Eşe karşı kasten yaralama" suçundan 8 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Duruşma sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Nurtaç Canan, "O dışarı çıktıktan sonra beni kim koruyacak. Onun ağır bir ceza alması için benim ölmem gerekiyordu" dedi.

Ekleme: 22.11.2021 - 16:09 Güncelleme: 22.11.2021 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Kanıyla 'Beni Ragıp vurdu' yazmıştı! Davada karar çıktı: Nurtaç Canan cezaya isyan etti46 yaşındaki Nurtaç Canan, 23 yıllık eşi Ragıp Canan'dan evliliklerinin ilk gününden beri dozu gittikçe artan bir şiddet görüyordu. Biricik oğlu için yıllarca bu şiddete göğüs germeye çalışan talihsiz kadın, aldatıldığını da öğrenince “Artık yeter” dedi ve boşanmak istediğini söyledi. Terk edileceğini öğrenen Ragıp Canan daha da öfkelenmişti. Zeytinburnu'ndaki evlerinde, 4 Haziran 2020 gecesi silah sesleri yükseldi.

Ragıp Canan, kendisini terk etmek isteyen eşine tam 5 kurşun yağdırmış ve evden kaçmıştı. Kan gölünün içinde kalan Nurtaç Canan, ölümü beklerken, zemine kendi kanıyla, “Annem, babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” yazdı. O sırada eve gelen oğlu Furkan'ın yardımıyla hastaneye götürüldü. Doktorların olağanüstü gayretleriyle hayatta kaldı.

Polis, Ragıp Canan'ı 19 Haziran 2020 günü, Esenyurt'ta gizlendiği evde yakaladı. Savcılık, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘silahla tehdit' suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Savcının ceza talebini duyan Ragıp Canan kağıda kaleme sarıldı, kendi elleriyle öldürmeye çalıştığı karısına aşk mektupları yazmaya başladı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden eşine onu çok sevdiğini, kendisini affetmesini ve şikayetini geri almasını isteyen satırlarla dolu tam 20 mektup yolladı.

Davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti sanık Ragıp Canan'ın 8 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.


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