İttifakta Tanju Özcan krizi! HDP'den 'ihraç et' çıkışı...

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Gergerlioğlu, "CHP gerçekten helalleşmek istiyorsa ırkçılık yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ihraç etmelidir" dedi. Özcan, katıldığı bir programda kendisinden yardım isteyen bir kadın ile ilgili ahlaksız ifadeler kullanmasına rağmen parti tarafından yalnızca uyarılmıştı. Özcan, Bolu'da yaşayan sığınmacıların faturalarını artırırken, evlenmelerini engellemek için nikah ücretini 100 bin TL yapmıştı. CHP yönetimi Özcan'ın bu tutumuna da sessiz kalmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' çıkışı ile gündemde. Birçok kesimden Kılıçdaroğlu'nun hellalleşme çıkışına tepkiler peş peşe geliyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, CHP Genel Başkanı'nın 'helalleşme' çıkışına değindi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan üzerinden göndermede bulundu.GERGERLİOĞLU: HELALLEŞMEK İSTİYORSAN PARTİDEN İHRAÇ ETGergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Gergerlioğlu, 'Irkçılık, ayrımcılık suçtur. Utanç verici haldir! CHP helalleşmek istiyorsa, ırkçılık yapan birisini de partisinden ihraç ederek insan hakları savunucuları ile de helalleşsin.' sözleri ile Tanju Özcan'ın partiden gönderilmesi gerektiğini savunduŞİMDİ GÖZLER CHP'DEN GELECEK YANITTAİttifak ortağı HDP'nin çıkışı sonrası gözler CHP'ye çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun veya A Takımının Gergerlioğlu'na vereceği yanıt merakla bekleniyor.KILIÇDAROĞLU 'HELALLEŞME' ÇIKIŞI İLE GÜNDEME GELMİŞTİKılıçdaroğlu, 'Helalleşme' ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Helalleşme yüzleşmek, barışabilmek, devam edebilmek demektir. Bunu yarası olan topluluklarla yapacağız' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, '28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp, helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.