İmam babanın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırdığı şehit oğlunun tabutuna sarılıp ağladı

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde önceki gün saat 23.00 sıralarında kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, K.E.T. yönetimindeki 61 ABU 585 plakalı otomobili durdurmak istedi.Polisin 'dur' ihtarına uymayan K.E.T. aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı.Yaralanan Ceylan, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede tedaviye alınan polis memuru Yusuf Ceylan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.Bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan K.E.T. ile arkadaşı M.A. polis tarafından yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.K.E.T. ile yanındaki arkadaşı M.A. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden K.E.T. 'Görevi başındaki memuru kasten öldürmek' suçundan tutuklandı, arkadaşı ise serbest bırakıldı.Bu arada, K.E.T.'nin polisi memuruna çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.MEMLEKETİ SAMSUN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI18 yıllık polis memuru Yusuf Ceylan düzenlenen törenle toprağa verileceği memleketi Samsun'a uğurlandı.Şehit Ceylan için sabah saatlerinde Alaçam ilçesi Göçkün Mahallesi’ndeki baba ocağında helallik alındı.3 çocuk babası şehit Yusuf Ceylan’ın baba ocağında alınan helalliğin ardından cenaze Alaçam Merkez Sadi Bey Camisi’ne getirildi.Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.Şehidin babası İlyas Ceylan, müftü ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya oğlunun cenaze namazını kıldırıp, kıldıramayacağını sordu.İzni aldıktan sonra cübbesini ve sarığını giyen baba İlyas Ceylan, oğlunun cenaze namazını kıldırdı."Allah çoluk çoğunuzu her türlü kötülükten muhafaza eylesin"Namazın ardından helallik isteyen baba Ceylan, “Allah’ın muhterem kulları, şehit oğlum için uzaktan ve yakından buraya teşrif edip geldiniz. Haklarınızı helal edin. Allah dualarınızı kabul eylesin. Allah, sizlerin ve çoluk çoğunuzu her türlü kötülükten, hastalıktan muhafaza eylesin. Allah hepinizden razı olsun” dedi.Baba Ceylan helallik istedikten sonra oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.Cenazede, Şehit Polis Memuru Yusuf Ceylan’ın eşi Havva, annesi Hamide, kızları Elif Sena, Eslem ve Melih Nare Ceylan da gözyaşlarına hakim olamadı.Cenazeye ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, protokol üyeleri, aile yakınları ve Alaçamlı hemşehrileri katıldı.Şehidin cenazesi, Alaçam Merkez Sadi Bey Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Göçkün Mahalle Mezarlığına defnedildi.