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Eren Kış-7 Operasyonlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında yürütülen Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükseldi.

Eren Kış-7 Operasyonlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Ekleme: 22.11.2021 - 18:12 Güncelleme: 22.11.2021 - 18:21 / Editör: Ozge Selin
Eren Kış-7 Operasyonlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi. Teröristler ile birlikte, 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 Kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.


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