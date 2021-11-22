Eren Kış-7 Operasyonlarında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında yürütülen Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükseldi.
Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında; Bitlis-Merkez ilçe Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi. Teröristler ile birlikte, 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 Kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.