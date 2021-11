Elebaşı Gülen zehirlendi savaş başladı! CIA devrede: FETÖ'de yeni lider kim olacak?

Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddialarının ardından yerine kimin geçeceği tartışması terör örgütü içinde yeni bir savaşın fitilini ateşledi.ELEBAŞI GÜLEN ÖRGÜTÜ KONTROL EDEMİYORUzun süredir sağlık problemleri yaşayan FETÖ terör örgütü elebaşısı Gülen'in konuşma kabiliyetini kaybettiği, bilincinin de yerinde olmadığı öğrenildi. İllegal yapıyı en iyi bilenisimlerden gazeteci Hüseyin Gülerce 'F. Gülen artık örgütü kontrol etmiyor' derken bir diğer isim Said Alpsoy da, örgüt içerisinde liderlik kavgasının kızıştığını söyledi. FETÖ elebaşısı ile ilgili kriz kasım ayı başında ortaya çıktı. Elebaşı Fetullah Gülen 'Erdoğan öldü' yalanının ortaya atıldığı 3 Kasım'dan bir gün evvel ağır bir kriz geçirdi ve bu durumtüm terör yapılanmasından gizlendi. Artık konuşamayan ve bilinci yerinde olmayan FETÖ elebaşına bir yandan özel/gizli tedavi yöntemleri uygulanırken, diğer yandan farklı ülkelerdeki kilit isimlere 'yeni döneme hazır olun' talimatı gönderildi.Elebaşı F. Gülen'in yaşadığı sağlık sorunlarının gizlenemez düzeyde olduğunu kaydeden Said Alpsoy önümüzdeki sürece dair yaşanacakları şu ifadelerle özetledi:Örgüt içerisinde zaten var olan çekişme elebaşı Gülen'in hayatta olması nedeniyle büyük çapta bölünmeleri engelliyordu. Gülensiz yapı çok kısa sürede çözülür. En fazla 6 ay sonrabölünür ve küçük hücrelere dönüşür.İTİRAFÇI OLACAKLARŞu an yaşanan kriz daha çok büyüyecek. Amerika ve benzer ülkelerden yüzlerce FETÖ'cü itirafçı olarak Türkiye'ye dönmek için sıraya girecek. Örgütten kopanlar en az 5-6 fraksiyon olarak hücre tipi yapılanmalara dönüşecek. Bu fraksiyonlar, ayakta kalabilmek adına tamamen yabancı istihbarat servislerinin güdümüne girecek ve Türkiye karşıtı operasyonlarda kullanılacaklar. FETÖ için bu kriz, çöküşün başlangıcıdır. Bundan sonra ASALA benzeri bir yapı ile karşı karşıya olacağız.YENİ LİDERİ CIA BELİRLEYECEKFETÖ'de 'Gülensiz dönem'in başladığını belirten gazeteci Hüseyin Gülerce, CIA'in olaya müdahil olduğunu ve yeni ismin ABD gizli servisi tarafından belirleneceğini söyledi. Türkiyegazetesinde yer alan habere göre, Gülerce, şu an en güçlü adayın örgütün CIA ile ilk iletişimini kuran kişi olan Mustafa Özcan olduğu bilgisini paylaştı. Araştırmacı Said Alpsoy ise'İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz ile birlikte Cevdet Türkyolu örgütün mal varlığı ve yönetimi konusunda uzun süredir çekişme hâlinde. Şu an bu kavga iyice kızıştı' diye konuştu.GEÇTİĞİMİZ HAFTA NE OLMUŞTU?FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmiş olayın doğru olduğuna dair birçok kanıt ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz hain darbe girişimi emrini veren elebaşı Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği ve olayın üstünü örtmek için toplanan örgütün mollaları istişare heyetinin saatler sonra açıklamayapmış ve video yayınlamıştı.İLETİŞİMİ KESMEK İÇİN TELEFONLARI TOPLADILARGelen son haberlere göre, ihanet örgütü yayılan 'zehirlenme' iddiaları sonrası büyük panik yaşıyor. Üst düzey FETÖ'cüler sızan bilgiler sonrası örgüt içinde suçlayacak kimseyibulamayınca çareyi tüm telefonları toplatmakta buldu.TABAN UMUTSUZLUĞA KAPILDIBüyük korku yaşayan FETÖ'nün tabanı ise elebaşı Gülen'in 3 dakika 41 saniye yayınlanan videosunun eski olduğunu bildiği ve Cevdet Türkyolu'nun yeni video yayınlamaması sonrası umutsuzluğa kapıldı.ELEBAŞININ DURUMU VAHİM KAPILAR KAPATILDIPensilvanyada kampa gelen ve kapıdan içeriye alınmayan FETÖ'cüler 'örgüt liderinin sağlık durumunun nasıl olduğunu sorup, onu görmek istiyorlar' ancak kimse içeri alınmadığı bildirildi.ÇELİŞKİLERLE DOLU VİDEOTerör örgütü üyelerinden uzun süre açıklaması gelmezken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da saklandığı terör yuvasından 'zehirlendi' iddialarını güçlendiren çelişkelerledolu bir video servis edildi.VİDEONUN ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIElebaşının paylaşılan 3-4 dakikalık videosunun eski olduğu ve videodaki dikkat çeken detaylar 'Fetullah Gülen zehirlnediği' iddialarını güçlendirdi. Örgütün internet sitesinde yayımlanan video güncel gibi sunulurken videoda Elebaşı Gülen'in eski görüntülerinin montajlanarak yayınlandığı anlaşıldı. Videodaki ilk bölümde 'namaz sonrası yapılan tespih çekme görüntüleri' yer alırken videonun ilerleyen saniyelerinde Gülen'in ellerini yukarı kaldırarak dua ettiği görülüyor. Videonun bir bölümünde Said-i Nursi'nin öğrencilerinden Hulusi Yahyagil'in Nursi'ye yazdığı mektup okunu ve mektupta Ramazan ayının son 10 gününü anlatılıyor.SOĞUK HAVADA VANTİLATÖR İLE SOĞUK SUİlgili kısımda dikkat çeken detay ise Ramazan ayının son yıllarda yaz aylarında yaşanıyor olması ve Fetullah Gülen'in elindeki vantilatör ile serinlemeye çalışması videonun yazaylarında çekilmiş olması iddiasını güçlendiriyor. Elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da hava durumu en fazla -2 ile 10 ile derece arasında soğuk geçiyor. Gülen'in yanındaki bardağa yakından bakıldığında, içindeki suyun soğuk olması da videonun sıcak bir havada çekildiğinin kanıtı niteliğinde.GÖRÜNTÜLER ESKİÖte yandan görüntülerde salonun tamamı çekilirken elebaşı Gülen'in o sıra orada olmadığı görüldü. Başka bir tespite göre ise görüntülerdeki birinin de 6-7 ay önce koronavirüstenöldüğü bildirildi. Yani görüntüler 6-7 aydan öncesi çekilmiş görüntüler.ÖLDÜ İDDİALARI GÜÇLENDİÖrgütün elebaşı Gülen'in güncel bir görüntüsünü yayınlayaması montaj videolar ile tabanını diri tutmaya çalışması da 'Fetullah Gülen öldü' iddialarını güçlendirdi.