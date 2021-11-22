Elebaşı Gülen zehirlendi savaş başladı! CIA devrede: FETÖ'de yeni lider kim olacak?
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu’nun bir adamı tarafından zehirlenmesi sonrası terör örgütünün elebaşı Gülen’in konuşma kabiliyetini kaybettiği, bilincinin de yerinde olmadığı öğrenildi. Ağır hasta olduğu hatta öldüğü söylenen terörist elebaşı Gülen’in yerine geçmek için savaş başladı. En güçlü aday ise CIA ile bağlantılı olan Mustafa Özcan olduğu konuşuluyor. İşte elebaşı Gülen'in hastalığı sonrası yaşanan 'en büyük hain benim' savaşları.
Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddialarının ardından yerine kimin geçeceği tartışması terör örgütü içinde yeni bir savaşın fitilini ateşledi.
ELEBAŞI GÜLEN ÖRGÜTÜ KONTROL EDEMİYOR
Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan FETÖ terör örgütü elebaşısı Gülen'in konuşma kabiliyetini kaybettiği, bilincinin de yerinde olmadığı öğrenildi. İllegal yapıyı en iyi bilen
isimlerden gazeteci Hüseyin Gülerce 'F. Gülen artık örgütü kontrol etmiyor' derken bir diğer isim Said Alpsoy da, örgüt içerisinde liderlik kavgasının kızıştığını söyledi. FETÖ elebaşısı ile ilgili kriz kasım ayı başında ortaya çıktı. Elebaşı Fetullah Gülen 'Erdoğan öldü' yalanının ortaya atıldığı 3 Kasım'dan bir gün evvel ağır bir kriz geçirdi ve bu durum
tüm terör yapılanmasından gizlendi. Artık konuşamayan ve bilinci yerinde olmayan FETÖ elebaşına bir yandan özel/gizli tedavi yöntemleri uygulanırken, diğer yandan farklı ülkelerdeki kilit isimlere 'yeni döneme hazır olun' talimatı gönderildi.
Elebaşı F. Gülen'in yaşadığı sağlık sorunlarının gizlenemez düzeyde olduğunu kaydeden Said Alpsoy önümüzdeki sürece dair yaşanacakları şu ifadelerle özetledi:
Örgüt içerisinde zaten var olan çekişme elebaşı Gülen'in hayatta olması nedeniyle büyük çapta bölünmeleri engelliyordu. Gülensiz yapı çok kısa sürede çözülür. En fazla 6 ay sonra
bölünür ve küçük hücrelere dönüşür.
İTİRAFÇI OLACAKLAR
Şu an yaşanan kriz daha çok büyüyecek. Amerika ve benzer ülkelerden yüzlerce FETÖ'cü itirafçı olarak Türkiye'ye dönmek için sıraya girecek. Örgütten kopanlar en az 5-6 fraksiyon olarak hücre tipi yapılanmalara dönüşecek. Bu fraksiyonlar, ayakta kalabilmek adına tamamen yabancı istihbarat servislerinin güdümüne girecek ve Türkiye karşıtı operasyonlarda kullanılacaklar. FETÖ için bu kriz, çöküşün başlangıcıdır. Bundan sonra ASALA benzeri bir yapı ile karşı karşıya olacağız.
YENİ LİDERİ CIA BELİRLEYECEK
FETÖ'de 'Gülensiz dönem'in başladığını belirten gazeteci Hüseyin Gülerce, CIA'in olaya müdahil olduğunu ve yeni ismin ABD gizli servisi tarafından belirleneceğini söyledi. Türkiye
gazetesinde yer alan habere göre, Gülerce, şu an en güçlü adayın örgütün CIA ile ilk iletişimini kuran kişi olan Mustafa Özcan olduğu bilgisini paylaştı. Araştırmacı Said Alpsoy ise
'İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz ile birlikte Cevdet Türkyolu örgütün mal varlığı ve yönetimi konusunda uzun süredir çekişme hâlinde. Şu an bu kavga iyice kızıştı' diye konuştu.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA NE OLMUŞTU?
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilmiş olayın doğru olduğuna dair birçok kanıt ortaya çıkmıştı. 15 Temmuz hain darbe girişimi emrini veren elebaşı Gülen'in özel sekreteri Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlendiği ve olayın üstünü örtmek için toplanan örgütün mollaları istişare heyetinin saatler sonra açıklama
yapmış ve video yayınlamıştı.
İLETİŞİMİ KESMEK İÇİN TELEFONLARI TOPLADILAR
Gelen son haberlere göre, ihanet örgütü yayılan 'zehirlenme' iddiaları sonrası büyük panik yaşıyor. Üst düzey FETÖ'cüler sızan bilgiler sonrası örgüt içinde suçlayacak kimseyi
bulamayınca çareyi tüm telefonları toplatmakta buldu.
TABAN UMUTSUZLUĞA KAPILDI
Büyük korku yaşayan FETÖ'nün tabanı ise elebaşı Gülen'in 3 dakika 41 saniye yayınlanan videosunun eski olduğunu bildiği ve Cevdet Türkyolu'nun yeni video yayınlamaması sonrası umutsuzluğa kapıldı.
ELEBAŞININ DURUMU VAHİM KAPILAR KAPATILDI
Pensilvanyada kampa gelen ve kapıdan içeriye alınmayan FETÖ'cüler 'örgüt liderinin sağlık durumunun nasıl olduğunu sorup, onu görmek istiyorlar' ancak kimse içeri alınmadığı bildirildi.
ÇELİŞKİLERLE DOLU VİDEO
Terör örgütü üyelerinden uzun süre açıklaması gelmezken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da saklandığı terör yuvasından 'zehirlendi' iddialarını güçlendiren çelişkelerle
dolu bir video servis edildi.
VİDEONUN ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Elebaşının paylaşılan 3-4 dakikalık videosunun eski olduğu ve videodaki dikkat çeken detaylar 'Fetullah Gülen zehirlnediği' iddialarını güçlendirdi. Örgütün internet sitesinde yayımlanan video güncel gibi sunulurken videoda Elebaşı Gülen'in eski görüntülerinin montajlanarak yayınlandığı anlaşıldı. Videodaki ilk bölümde 'namaz sonrası yapılan tespih çekme görüntüleri' yer alırken videonun ilerleyen saniyelerinde Gülen'in ellerini yukarı kaldırarak dua ettiği görülüyor. Videonun bir bölümünde Said-i Nursi'nin öğrencilerinden Hulusi Yahyagil'in Nursi'ye yazdığı mektup okunu ve mektupta Ramazan ayının son 10 gününü anlatılıyor.
SOĞUK HAVADA VANTİLATÖR İLE SOĞUK SU
İlgili kısımda dikkat çeken detay ise Ramazan ayının son yıllarda yaz aylarında yaşanıyor olması ve Fetullah Gülen'in elindeki vantilatör ile serinlemeye çalışması videonun yaz
aylarında çekilmiş olması iddiasını güçlendiriyor. Elebaşı Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'da hava durumu en fazla -2 ile 10 ile derece arasında soğuk geçiyor. Gülen'in yanındaki bardağa yakından bakıldığında, içindeki suyun soğuk olması da videonun sıcak bir havada çekildiğinin kanıtı niteliğinde.
GÖRÜNTÜLER ESKİ
Öte yandan görüntülerde salonun tamamı çekilirken elebaşı Gülen'in o sıra orada olmadığı görüldü. Başka bir tespite göre ise görüntülerdeki birinin de 6-7 ay önce koronavirüsten
öldüğü bildirildi. Yani görüntüler 6-7 aydan öncesi çekilmiş görüntüler.
ÖLDÜ İDDİALARI GÜÇLENDİ
Örgütün elebaşı Gülen'in güncel bir görüntüsünü yayınlayaması montaj videolar ile tabanını diri tutmaya çalışması da 'Fetullah Gülen öldü' iddialarını güçlendirdi.