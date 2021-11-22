Dünyada tüm emniyet güçlerinin gözü yarın İstanbul'da olacak! INTERPOL'ün 89'uncu Genel Kurul Toplantısı İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) 89'uncu Genel Kurul Toplantısı yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Toplantıda, INTERPOL Başkanı, Başkan Yardımcıları ve İcra Komitesi Üyeleri yapılacak seçimle belirlenecek.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) 89'uncu Genel Kurul Toplantısı yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde başlıyor.



23, 25 Kasım tarihleri arasındaki toplantıya 155 ülkeden 645 temsilci katılacak.



25 Kasım Perşembe günü INTERPOL İcra Komitesi Başkanı ve Üye seçimleri yapılacak.



Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan İNTERPOL toplantısına üye ülkelerden, 15 bakan, 9 bakan yardımcısı, 4 müsteşar, 17 uluslararası kuruluş temsilcisi ve 51 emniyet genel

müdürü düzeyinde bürokratın katılacağı öğrenildi.



Toplantıda, INTERPOL Başkanı, Başkan Yardımcıları ve İcra Komitesi Üyeleri yapılacak seçimle belirlenecek.