  • USD: 11,03 - 11,05
  • EURO: 12,48 - 12,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP yandaşı Halk TV'de Ayşenur Arslan'dan skandal deprem sözleri: Erdoğan oradaymış!

CHP yandaşı Halk TV'de yayın yapan sözde gazeteci Ayşenur Arslan ise Erzurum'da yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depremi Başkan Erdoğan'a bağlamaya çalışırken rezil oldu. Suçu rejiye atmaya çalışırken ne yapacağını şaşıran Arslan, bugünkü Kabine Toplantısı'nı bile unutarak, "Zaten bugün gündeme baktım Erdoğan'ın gündemde toplantısı bir şeysi görünmüyordu hayret ettim." dedi.

CHP yandaşı Halk TV'de Ayşenur Arslan'dan skandal deprem sözleri: Erdoğan oradaymış!
Ekleme: 22.11.2021 - 12:55 Güncelleme: 22.11.2021 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Halk TV'de Ayşenur Arslan'dan skandal deprem sözleri: Erdoğan oradaymış!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi
olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'un
Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

HALK TV'DE REZALET
CHP yandaşı Halk TV'de yayın yapan sözde gazeteci Ayşenur Arslan ise yaşanan depremi
Başkan Erdoğan'a bağlamaya çalışırken adeta rezil oldu.

CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER: ERDOĞAN ORALARDA MIYMIŞ,
KÖPRÜKÖY'DEYMİŞ

Depremin hemen ardından son dakika bilgisini aktarmaya çalışan Arslan, "Erdoğan
oralarda mıymış, Köprüköy'deymiş" dedi.

KABİNE TOPLANTISI'NI UNUTTU

Ardından suçu rejiye atmaya çalışan CHP yandaşı Arslan, Başkan Erdoğan'ın bugün Kabine
Toplantısı'na başkanlık edeceğini unutarak gazetecilik öğrencilerinin bile yapmayacağı bir
sunuşa imza attı.

ERDOĞAN'IN TOPLANTISI YOK

Arslan, "Ben şöyle anladım oralarda olmuş Erdoğan da oradaymış gibi. Zaten
bugün gündeme baktım Erdoğan'ın gündemde toplantısı bir şeysi görünmüyordu
hayret ettim." ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı Halk TV'de Ayşenur Arslan'dan skandal deprem sözleri: Erdoğan oradaymış!
Elebaşı Gülen zehirlendi savaş başladı! CIA devrede: FETÖ'de yeni lider kim olacak?
CHP’li vekillerin PKK-HDP çelişkisi
Süleyman Soylu'dan terörle mücadele sunumu yaparken gülüşen CHP'li vekillere sert tepki
CHP'li Başkan Şahin'den şehide büyük saygısızlık
Erzurum'da bir deprem daha!
Türkiye, Müge Anlı'da öğrenmişti! Yörük kızı Müslüme'nin sır ölümünde kritik gün... Müslüme neden öldü?
Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği 'Türk Dünyası Haritası'na Rusya'da açıklama: Teessüf ederim
Evine giderken saldırıya uğramıştı: Ayşegül'den acı haber geldi
Şehit Ali Bezik'in cenazesine mavi bere ile katılan kızı Batın Bezik komando oldu
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den erkek çocuğu olması için dua istedi, 100 bin dolar hesap çıkardılar
Erdoğan döneminde dolar 19 yılda 6.5 kat önceki 20 yılda 11.882 kat arttı
Muhalefetin 'spekülasyon' ittifakı! Türkiye ekonomisi neden hedefte?
Ali Erbaş: 15 bin imam ve müezzine 9 bin de öğretmene ihtiyacımız var
Devlet Başkanı duyurdu! Bitcoin şehri kuruluyor!
Rusya PKK heyetini ağırlayacak
MHP'li Olcay Kılavuz'dan çok sert Lütfü Türkkan tepkisi: Uykularını kaçıracağız
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Kandil’deki Kalkan neyse Meclis'teki Buldan odur
CHP'li Engin Altay: HDP'nin PKK ile ilişkisini görmedim
ABD'de saldırı! Canlı yayında çığlıklar duyuldu

ABD'de saldırı! Canlı yayında çığlıklar duyuldu

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!