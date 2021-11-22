CHP yandaşı Halk TV'de Ayşenur Arslan'dan skandal deprem sözleri: Erdoğan oradaymış!

CHP yandaşı Halk TV'de yayın yapan sözde gazeteci Ayşenur Arslan ise Erzurum'da yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depremi Başkan Erdoğan'a bağlamaya çalışırken rezil oldu. Suçu rejiye atmaya çalışırken ne yapacağını şaşıran Arslan, bugünkü Kabine Toplantısı'nı bile unutarak, "Zaten bugün gündeme baktım Erdoğan'ın gündemde toplantısı bir şeysi görünmüyordu hayret ettim." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesiolan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'unKöprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.HALK TV'DE REZALETCHP yandaşı Halk TV'de yayın yapan sözde gazeteci Ayşenur Arslan ise yaşanan depremiBaşkan Erdoğan'a bağlamaya çalışırken adeta rezil oldu.CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER: ERDOĞAN ORALARDA MIYMIŞ,KÖPRÜKÖY'DEYMİŞDepremin hemen ardından son dakika bilgisini aktarmaya çalışan Arslan, "Erdoğanoralarda mıymış, Köprüköy'deymiş" dedi.KABİNE TOPLANTISI'NI UNUTTUArdından suçu rejiye atmaya çalışan CHP yandaşı Arslan, Başkan Erdoğan'ın bugün KabineToplantısı'na başkanlık edeceğini unutarak gazetecilik öğrencilerinin bile yapmayacağı birsunuşa imza attı.ERDOĞAN'IN TOPLANTISI YOKArslan, "Ben şöyle anladım oralarda olmuş Erdoğan da oradaymış gibi. Zatenbugün gündeme baktım Erdoğan'ın gündemde toplantısı bir şeysi görünmüyorduhayret ettim." ifadelerini kullandı.