CHP yandaşı Halk TV'de Ayşenur Arslan'dan skandal deprem sözleri: Erdoğan oradaymış!
CHP yandaşı Halk TV'de yayın yapan sözde gazeteci Ayşenur Arslan ise Erzurum'da yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depremi Başkan Erdoğan'a bağlamaya çalışırken rezil oldu. Suçu rejiye atmaya çalışırken ne yapacağını şaşıran Arslan, bugünkü Kabine Toplantısı'nı bile unutarak, "Zaten bugün gündeme baktım Erdoğan'ın gündemde toplantısı bir şeysi görünmüyordu hayret ettim." dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi
olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.31'de, merkez üssü Erzurum'un
Köprüköy ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
HALK TV'DE REZALET
CHP yandaşı Halk TV'de yayın yapan sözde gazeteci Ayşenur Arslan ise yaşanan depremi
Başkan Erdoğan'a bağlamaya çalışırken adeta rezil oldu.
CANLI YAYINDA SKANDAL SÖZLER: ERDOĞAN ORALARDA MIYMIŞ,
KÖPRÜKÖY'DEYMİŞ
Depremin hemen ardından son dakika bilgisini aktarmaya çalışan Arslan, "Erdoğan
oralarda mıymış, Köprüköy'deymiş" dedi.
KABİNE TOPLANTISI'NI UNUTTU
Ardından suçu rejiye atmaya çalışan CHP yandaşı Arslan, Başkan Erdoğan'ın bugün Kabine
Toplantısı'na başkanlık edeceğini unutarak gazetecilik öğrencilerinin bile yapmayacağı bir
sunuşa imza attı.
ERDOĞAN'IN TOPLANTISI YOK
Arslan, "Ben şöyle anladım oralarda olmuş Erdoğan da oradaymış gibi. Zaten
bugün gündeme baktım Erdoğan'ın gündemde toplantısı bir şeysi görünmüyordu
hayret ettim." ifadelerini kullandı.