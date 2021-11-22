  • USD: 11,03 - 11,05
  • EURO: 12,48 - 12,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beylikdüzü'nde şarküteri reyonuna giren bir kedi kavurmayı yedi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir marketin şarküteri reyonunda dolaşan kedi, kavurma yedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü sosyal medyada bütük ilgi topladı. Haberin detayları...

Ekleme: 22.11.2021 - 14:02 Güncelleme: 22.11.2021 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Beylikdüzü'nde şarküteri reyonuna giren bir kedi kavurmayı yediİddiaya göre, görüntüler Beylikdüzü bir markette kaydedildi. Bir kedi, şarküteri ürünlerinin bulunduğu reyona girdi ve kavurmayı afiyetle yedi.Kedinin şarküteri reyonunda karnını doyurduğu anlarda hiçbir çalışanın olmaması ve bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde şarküteri reyonuna giren kedinin kavurmayı yemesi yer
alıyor.
Kılıçdaroğlu’nun ifadelerine Başkan Erdoğan’ın avukatından açıklama geldi
Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sıraya girdi: Terör örgütlerini Türk SİHA'larıyla vuracağız
Türk F-35'lerini Yunanistan'a verecek adım atılıyor!
Kirli iş birliği belgelendi! YPG-DEAŞ terör örgütleri arasındaki alışveriş kanıtlandı
Türkkan krizinin ardından Akşener'den partililere sıkı talimat: Ne söylenirse söylensin kafanızı çevirin
Vatandaşlardan 'HDP'nin PKK ile ilişkisi yok' diyen CHP'li Engin Altay'a tepki: Helalleşmeye Kandil'den başlamış
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu niçin 'helalleşme' tiyatrosu oynuyor: Belli ki Millet İttifakı'nın oyları yetmiyor...
CHP yandaşı Halk TV'de Ayşenur Arslan'dan skandal deprem sözleri: Erdoğan oradaymış!
Elebaşı Gülen zehirlendi savaş başladı! CIA devrede: FETÖ'de yeni lider kim olacak?
Yahudi örgütler İsrailli bakana Mescid-i Aksâ’yı işgal planı sundu
CHP’li vekillerin PKK-HDP çelişkisi
Süleyman Soylu'dan terörle mücadele sunumu yaparken gülüşen CHP'li vekillere sert tepki
CHP'li Başkan Şahin'den şehide büyük saygısızlık
Erzurum'da bir deprem daha!
Türkiye, Müge Anlı'da öğrenmişti! Yörük kızı Müslüme'nin sır ölümünde kritik gün... Müslüme neden öldü?
Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği 'Türk Dünyası Haritası'na Rusya'da açıklama: Teessüf ederim
Evine giderken saldırıya uğramıştı: Ayşegül'den acı haber geldi
Şehit Ali Bezik'in cenazesine mavi bere ile katılan kızı Batın Bezik komando oldu
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den erkek çocuğu olması için dua istedi, 100 bin dolar hesap çıkardılar
Erdoğan döneminde dolar 19 yılda 6.5 kat önceki 20 yılda 11.882 kat arttı
ABD'de saldırı! Canlı yayında çığlıklar duyuldu

ABD'de saldırı! Canlı yayında çığlıklar duyuldu

Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak! Çarpıcı rakam: 1 yılda 150 kez oluyor...

Türkiye'de 7'yi bulan depremler olacak! Çarpıcı rakam: 1 yılda 150 kez oluyor...

Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor

Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor

Zonguldak'ta kan donduran olay: 71 yaşındaki yaşlı adamın kesilen kayıp başı aranıyor

Zonguldak'ta kan donduran olay: 71 yaşındaki yaşlı adamın kesilen kayıp başı aranıyor

Apple'ın çalışanlarına verdiği maaşlar belli oldu!

Apple'ın çalışanlarına verdiği maaşlar belli oldu!

Şırnaklı öğrenciler, Anıtkabir hayalini gerçekleştirdi

Şırnaklı öğrenciler, Anıtkabir hayalini gerçekleştirdi