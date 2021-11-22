Beylikdüzü'nde şarküteri reyonuna giren bir kedi kavurmayı yedi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir marketin şarküteri reyonunda dolaşan kedi, kavurma yedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü sosyal medyada bütük ilgi topladı. Haberin detayları...

İddiaya göre, görüntüler Beylikdüzü bir markette kaydedildi. Bir kedi, şarküteri ürünlerinin bulunduğu reyona girdi ve kavurmayı afiyetle yedi.Kedinin şarküteri reyonunda karnını doyurduğu anlarda hiçbir çalışanın olmaması ve bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde şarküteri reyonuna giren kedinin kavurmayı yemesi yeralıyor.