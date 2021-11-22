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Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başlıyor! 3 gün boyunca sürecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Orta ve Uzun Vadeli hava durumu tahmin raporunda yurdun bazı kesimleri için kar yağışı uyarısı yaptı. Önümüzdeki günlerde yurdun birçok kesimi yağışlı havanın etkisine girerken öte yandan yağışlar bazı illerde ise kendini kar yağışı şeklinde gösterecek. Kasım ayının gelmesiyle düşen sıcaklıklar, milyonların aklında "Ne zaman kar yağacak?" sorusuna neden olmuştu. İşte Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili olacağı o iller...

Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başlıyor! 3 gün boyunca sürecek...
Ekleme: 22.11.2021 - 22:58 Güncelleme: 22.11.2021 - 23:10 / Editör: Ozge Selin
Beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başlıyor! 3 gün boyunca sürecek...
Meteoroloji birçok il için kar yağışı uyarısı yaptı. Salı günü itibarıyla yurdun birçok kesimi yağışlı havanın etkisine girecek. Düşen sıcaklıklarla beklenen kar yağışı ise bazı illerde kendisini göstermeye başlayacak. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri ve tüm detaylar...

Meteoroloji yayımladığı orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporu ile bazı iller için beklenen kar yağışı açıklamasını yaptı.

KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ

Yurdun doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini Çarşamba (24 Kasım 2021) günü itibarıyla göstermeye başlayacak. Ve yağışlar üç gün boyunca devam edecek.

BATI İÇİN 'SAĞANAK UYARISI'

Ülkenin batı kesimleri ise önümüzdeki 7 gün boyunca sağanak yağışın etkisinde olacak.

Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde ise yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Öte yandan yine gece saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere yarın (23 Kasım 2021) Marmara bölgesi genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İŞTE KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLACAĞI O İLLER

Meteoroloji hava durumu tahmin raporuna göre; 24 Kasım Çarşamba günü; Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı

25 Kasım Perşembe günü; Yozgat, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı

26 Kasım Cuma günü ise Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı illerinde kar yağışı bekleniyor.

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