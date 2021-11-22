Başkan Erdoğan duyurdu! İzmir’deki deprem konutlarının teslim edileceği tarih belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "İzmir'de 7 ayrı bölgede bin 391 konut, 302 dükkan inşa ettik. Bunları 26 Kasım'da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı. İzmir'de inşa edilen konutların 20 yıla yayılan vade ile vatandaşlara takdim edileceğini belirten Başkan Erdoğan, "İzmirli depremzedeler 160-360 bin tl arasında ev sahibi olacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de inşa edilen deprem konutlarının teslim edileceği tarihi açıkladı."26 KASIM'DA VATANDAŞLARIMIZA TESLİM EDECEĞİZ"İzmir'de acı bir deprem yaşandığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Bu depremde 117 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.Depremin ilk anından itibaren hükümet olarak vatandaşlarımızın imdadına koştuk. İzmirli kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa hepsini karşıladık. Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi İzmir'de de hasar tespit çalışmalarını tamamladık. İzmir'de 7 ayrı bölgede bin 391 konut, 302 dükkan inşa ettik. Bunları 26 Kasım'da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi."İZMİRLİ DEPREMZEDELER 160-360 BİN TL ARASINDA EV SAHİBİ OLACAK"Başkan Erdoğan, İzmir'de inşa edilen konutların 20 yıla yayılan vade ile vatandaşlara takdim edileceğini belirterek, "İzmirli depremzedeler 160-360 bin tl arasında ev sahibi olacak. Yeni, güvenli ve konforlu yuvaların İzmirli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.