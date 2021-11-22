Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği 'Türk Dünyası Haritası'na Rusya'da açıklama: Teessüf ederim
Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etmişti. Bahçeli'nin, görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği 'Türk Dünyası Haritası' özellikle Rusya'da oldukça ses getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Bahçeli'nin hediye ettiği tabloyla ilgili, "Teessüf edeceğim tek şey haritada gösterilen Türk dünyasının merkezinde büyük bir kızıl yıldız olmamasıdır" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'deki görüşmesinde "Türk Dünyası" haritasıyla poz vermesi Rusya'yı rahatsız etmiş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı. Rus medyası, söz konusu tabloyu geniş çaplı ele alarak haritada Rusya Federasyonu bölgesi olan 20 yerin de olduğunu yazmıştı. Yaşanan peş peşe gelişmelerin ardından bir
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Devlet Bahçeli tarafından Erdoğan'a hediye edilen 'Türk dünyası haritası' konusunda Türk siyasetçilerin periyodik olarak Türk birliği fikri beslediklerin ve bunun tamamen "normal olduğunu" söyledi.
TABLODA GÖSTERİLEN MERKEZİN TÜRKLER AÇISINDAN KUTSAL OLDUĞUNU BELİRTTİ
TürkRus’un aktardığına göre, Peskov, "Teessüf edeceğim tek şey haritada gösterilen Türk dünyasının merkezinde büyük bir kızıl yıldız olmamasıdır. Orası Türkiye değil, Rusya Federasyonu toprağıdır." dedi. Kendisinin bir Türkolog olduğunu belirten Peskov, tabloda gösterilen yerlere ilgili de ayrı bir parantez açtı. Peskov, haritada gösterilen bu merkezin Altay'da olduğunu ve burasının Türkler için 'kutsal bir yer' olarak görüldüğünü aktardı.