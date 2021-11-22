AUGİS sınav ücretleri 2021: AUGİS sınav ücretleri 2021 ne kadar? AUGİS sınav ücretleri 2021 ne zaman yatacak?

Açıköğretim Sınavının başladığı bu günlerde AUGİS sınavının maliyeti merak ediliyordu. Sınav sorumlusu tarafından ödenen bu ücret, 2021 AUGİS sınavı için ne kadar ve ne zaman ödeneceği gibi sorular üzerinden araştırılacaktır. AUGİS (Anadolu Üniversitesi Resmi İşlemler Sistemi) tarafından açıklanan güncel sınav ücretleri ve bu yılki AÖF sınavının yanı sıra ÖSYM'nin YKS, LGS, IOKBS, KPSS ve diğer sınav ücretleri de belirlendi. AUGİS sınav ücretleri 2021 ne kadar? AUGİS sınav ücretleri 2021 ne zaman yatacak? İşte AUGİS sınav ücretleri 2021...

AUGİS Sınav Ücretleri Ne Kadar?



2022 AUGİS Sınav Ücretleri Belli Oldu Mu?



Bu yıl eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze sisteme dönmesiyle birlikte merkezi sınav da yüz yüze formata geçmiştir. Milyonlarca aday için yapılan bu sınavlarda, görevliler ve denetçiler güvenlik ve denetim sağlamaktadır. Peki AUGİS sınav ücretleri 2021 ne kadar? AUGİS sınav ücretleri 2021 ne zaman yatacak? Sizler için AUGİS sınav ücretleri 2021 yazdık.Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek. Sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler 12 Kasım 2021'de AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulundu. Üniversiteden yapılan açıklamada görevli ücretlerinde yapılan artış açıklandı. İşte yeni görevli ücretleri;Bina Sınav Sorumlusu: 280 TLBina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TLSalon Başkanı: 200 TLGözetmen: 170 TLHenüz 2022 yılının sınav görevli ücretleri açıklanmadı. Yeni yıl ile birlikte öğretmenlerin ek gelir kaynaklarından birisi olan sınavlarda görev alan öğretmenlerin alacakları ücretler belirlenecek. En son sınavlarda görev alan öğretmenlere verilen ücretlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.Bina Sınav Komisyon Başkanı 265,40 TL Bina Komisyon Üyesi: 237,47 TL Salon Başkanı 230, 48 TL Gözetmen: 223,50 TL Yedek Gözetmen: 167,63 TL E-Sınav Salon Başkanı: 181,60 TL E-Sınav Salon Gözetmeni: 167,62 TLBina Sınav Sorumlusu: 396 TL Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 264 TL Bina Yönetici Sınav Görevli Ücreti 264 TL Bina Yönetici Yardımcısı Sınav Görevli Ücreti 237 TL Salon Başkanı 237 TL Gözetmen 198 TL Yedek Gözetmen 158 TL