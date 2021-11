Assistt 3. Kez 'Harika Is Yeri' Unvanini Aldi

Türk Telekom’un müsteri deneyimi sirketi AssisTT, çalisan deneyimine yaptigi yatirimlarla Great Place To Work Enstitüsü'nün yüksek güven kültürüne sahip, "harika is yeri" kriterlerini saglayarak 3. kez "Great Place To Work" sertifikasini almaya hak kazandi.Müsteri deneyim sirketi AssisTT'den yapilan açiklamaya göre, AssisTT, çalisan deneyimine yaptigi yatirim ve insan kaynaklari alanindaki öncü uygulamalarla dikkati çeken sirket, çalisanlarini merkeze koyarak aldigi aksiyonlarla çalisan bagliligini ve memnuniyetini sagladigini bu sertifikayla bir kez daha tescilledi.Açiklamada görüslerine yer verilen AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, hem çalisanlarina hem müsterilerine mutlu ve iyi hissettiren deneyimler yasatmayi amaçlayan bir sirket olduklarini belirterek, sunlari kaydetti:"Bu çerçevede çalisan mutlulugunu da stratejik önceliklerimizden biri olarak belirledik ve bu dogrultuda ciddi yatirimlar yapiyor, sektörde öncü aksiyonlar aliyoruz. Kurum kültürümüzün dogal bir sonucu olarak çalisma arkadaslarimizin mutluluguna, gelecegine ve kariyer gelisimlerine yatirim yaparak, deneyimlerini iyilestirmek öncelikli hedeflerimiz arasinda yer aliyor. Great Place to Work sertifikasini bir kez daha ve geçen seneye göre 9 puan artis gösteren bir memnuniyet skoruyla almak, aldigimiz aksiyonlarin çalisma arkadaslarimiz tarafindan takdir edildiginin en önemli göstergesi. Bu nedenle bizim için çok büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynagi. Bu gururu bir kez daha bizlere yasatan tüm ekip arkadaslarima yürekten tesekkürler ediyorum."- "Çalisan deneyimini iyilestirmeye kararlilikla devam edecegiz"Haktan Saran, AssisTT olarak çalisan odakli yönetim anlayisiyla is süreçlerini tasarladiklarini belirterek, harika bir is yeri olmanin uzun soluklu bir yolculuk olduguna inandiklarini ifade etti.Çalisma arkadaslariyla uzun soluklu bag kurmak ve çalisan mutlulugunu saglamak için sürdürülebilir aksiyonlar almayi önemsediklerini vurgulayan Saran, "Bu dogrultuda çalisma arkadaslarimizin deneyimlerini iyilestirmek için çalisan yasam döngüsünü uçtan uca ele aliyor, AssisTTliler’i karar asamalarina dahil ederek iyilestirme alanlarini belirliyor ve süreçlerimizi yeniden tasarliyoruz." ifadelerini kullandi.Saran, yapilan arastirma ve anket çalismalarinin çagri merkezi çalisanlarinin aslinda ne kadar zor bir is yaptiklarini net bir sekilde ortaya koydugunu belirterek, kendilerinin de bu bilinç ve strateji paralelinde sirketlerinin vitrini olan çalisma arkadaslari için, güven duygusunun hakim oldugu, yaptiklari iste anlam bulabildikleri, baglilikla ve mutlu bir sekilde çalisabildikleri bir çalisma kültürü olusturmak adina tutarli adimlar atmaya kararlilikla devam edeceklerini kaydetti.Verilen bilgiye göre, Great Place to Work Enstitüsü, 30 yili askin süredir dünya çapindaki en iyi isverenleri belirleyerek sonuçlarını kamuoyu ile paylasiyor. Enstitünün her yil 7 bine yakin isletme ve 16 milyondan fazla çalisani dahil ettigi analizleri, kurum kültürü alaninda dünyada gerçeklestirilen en genis çapli arastirma olma özelligini tasiyor.