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Apple'ın çalışanlarına verdiği maaşlar belli oldu!

Yayınlanan yeni belgeler, teknoloji devi Apple'ın çalışanlarına ne kadar maaş verdiğini ortaya çıkardı.

Ekleme: 22.11.2021 - 14:36 Güncelleme: 22.11.2021 - 14:47 / Editör: Ozge Selin
Apple'ın çalışanlarına verdiği maaşlar belli oldu!
Apple, eylül ayında başarılı bir mali yılı daha kapatarak gelirini yüzde 33 artırdı ve iPhone, iPad, Mac ve diğer cihaz ve hizmetlerin satışından 95 milyar dolar kâr elde etti.

Analistler, teknoloji devinin 1 trilyon dolar ve 2 trilyon dolar değere ulaşan ilk şirket olduktan sonra, şirketin gelecek yıl 3 trilyon dolar değeri aşabileceğini söylüyor.

Peki yılda milyarlarca dolar kazanan Apple, çalışanlarına ne kadar maaş ödüyor? Apple her ne kadar maaşları açıklamasa da tüm Amerikan şirketleri, vize başvurularında yabancı işçilere ne kadar ödeme yapacağını açıklamak zorunda.

İşte bu verileri inceleyen Business Insider, Apple çalışanlarının ortalama maaşlarını ortaya çıkardı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

APPLE ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI (YILLIK)

Apple'ın 2021'in üçüncü çeyreğinde işe aldığı en yüksek ücretli çalışan, yılda 350 bin dolar kazanan bir geliştirme mühendisi. Şirket muhasebecilere ise yılda en az 106 bin dolar ödüyor.

YAZILIM GELİŞTİRİCİLERİ

İşletim sistemleri için yazılım mühendisi - 128 bin - 220 bin dolar arası
Yazılım Geliştirme Mühendisi - 132 bin - 239 bin dolar arası
Makine Öğrenimi Mühendisi - 135 bin - 250 bin dolar arası
Test yazılımı mühendisi - 137 bin - 186 bin dolar arası
Üretim Hizmetleri Mühendisi - 150 bin - 160 bin dolar arası
AR / VR yazılım mühendisi (4 aday) - 120 bin - 246 bin dolar arası

ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ

ASIC Tasarım Mühendisi - 110 bin - 195 bin dolar arası
Ekipman Geliştirme Mühendisi - 135 bin 190 bin dolar arası
Proje Doğrulama Mühendisi - 125 bin - 231 bin dolar arası
Fiziksel Çip Tasarım Mühendisi, PnR - 145 bin - 176 bin dolar arası

UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERİ

Uygulama Yazılımı Mühendisi - 130 bin - 240 bin dolar arası
Yazılım Geliştirme Mühendisi - 120 bin - 246 bin dolar arası arasında;
Enstrümantasyon ve Otomasyon Mühendisi - 125 bin - 210 bin dolar arası arasında;
Mühendislik Proje Yöneticisi - 135 bin - 215 bin dolar arası

BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİCİLERİ

Yazılım Mühendisleri - Uygulama Yöneticisi - 186 bin - 265 bin dolar arası
Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Yöneticisi - 128 bin 252 bin dolar arası

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ

Sistem Tasarım Mühendisi - 128 bin - 190 bin dolar arası
Sistem Mühendisi - 150 bin - 188 bin dolar arası

MAKİNE MÜHENDİSLERİ

Tasarım Mühendisi - 145 bin - 220 bin dolar arası
Ekipman Geliştirme Mühendisi - 145 bin 190 bin dolar arası

BİLGİ TEKNOLOJİSİ PROJE LİDERLERİ

Mühendislik Proje Yöneticisi (6 aday) - 153 bin - 188 bin dolar arası
Veri Uzmanı (5 aday) - 160 bin - 182 bin dolar arası
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