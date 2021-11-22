Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı? CTE Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı? Açık Cezaevi İzinleri Son Durum Ne?



Açık Cezaevi İzinleri Uzatıldı Mı?







Açık Cezaevi İzinleri Son Durum Ne?

Açık cezaevi izinleri tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını sebebiyle 9 kez uzatılmıştı. Bu sebeple mahkum ve mahkum yakınları tarafından sık sık araştırılan konular arasındasorusu merak ediliyor. 15 Nisan 2020 tarihinden beri evlerinde izinli sayılan mahkumların birçok kez izinlerinin uzatılması söz konusu olmuştu. Yüzbinlerce kişi bu sebeplevesorusuna cevap aramaya başladı.hakkında daha detaylı bilgi için haberimizi inceleyebilirsiniz.Açık cezaevi izinleri hakkında birçok mahkum araştırma yapıyor.Bu sebeple en çok sorulan sorular arasındasorusu yer alıyor. Açıklanan son bilgilere göre izinli olduğu süreçte herhangi bir suça karışmayanların cezaevine dönmesine gerek kalmayacak. Salgın sebebiyle birçok kez uzatılan izinlerle ilgili bir karara varıldı. Cezalarının son senesini açık cezaevinde geçirme hakkı olan mahkumların ceza evinde geri dönmemesi 5. Yargı Paketi’ne eklenmiş durumda. 11 Kasım 2021’de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre izinden dönecek hükümlüler için şu maddeler belirtildi;Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin-Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,-Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri,-Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,-Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.sık sık aratılan konular arasındadır. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Kabine Toplantısı sonucunda açık cezaevi izinleri hakkında da açıklama yapılmıştı. 15 Nisan 2020 tarihinde başlayan izinlerin 9 kez uzatıldığı bilinenler arasındaydı. Sürekli olarak uzatılan cezaevi izinlerinin 30 Kasım 2021 itibariyle son bulacağı belirtildi.

Dönmeyene Yakalama Kararı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından izinlerin uzatılmayacağının kesinleştiği belirtildi. Bu tarihten itibaren ceza süresi dolan mahkumların geri dönmesine gerek olmadığı söylendi. Ayrıca Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirtilenlere göre ceza süresi dolmayanların geri dönmemesi sonucunda yakalama kararı çıkarılacağı bildirildi.Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre infaz koruma memurlarının salgın sürecinde göstermiş oldukları büyük çaba sayesinde özlük haklarında iyileştirmeye gidileceği belirtilmişti. 14 gün boyunca karantinada kalmaları ve sürekli olarak ailelerinden uzak kalmaları sebebiyle büyük bir özveri gösterdikleri belirtildi.