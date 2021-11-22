ABD'de saldırı! Canlı yayında çığlıklar duyuldu

ABD'deki bir Noel geçit töreni kana bulandı, tüyler ürpertici anlar cep telefonlarından gerçekleştirilen canlı yayınlara ve şehrin canlı yayın ağına saniye saniye yansıdı.Wisconsin eyaletindeki Waukesha kentinde toplanan kalabalık geçit töreninde eğlenirken, etkinliğin sonuna doğru bir anda şehrin ana caddesinden çığlıklar ve ağlama sesleri yükseldi.Kırmızı renkli SUV tipi bir araç kalabalığın arasına daldı, insanlara çarparak ilerledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bariyerlere ulaşan aracın müzisyen gruba doğru yöneldiği görüldü.Sosyal medyadaki video kayıtlarından birinde polisin araca ateş açtığı görüldü. Saldırı sırasında polis olay yerindekilere dükkanlara sığınmaları çağrısını yaptı ancak birçok insan son sürat gelen araçtan kaçmayı başaramadı.Yerel medyaya konuşan görgü tanığı Angelito Tenorio, 'Olay gerçekleştiğinde yürüyüşü henüz bitirmiştik. Son sürat giden bir SUV gördük ve ardından çarpma sesi duyduk. Aracın sıkıştırdığı kişilerin çığlıklarını duyduk' dedi.DEFALARCA 'AMAN TANRIM' DİYE ÇIĞLIK ATTIĞI DUYULDU39 yaşındaki Meksikalı fabrika işçisi Belen Santamaria, eşi ve üç yaşındaki kızıyla geçit törenine katılmayı planlıyordu nacak Pazar sabahı baş ağrısıyla uyandığı için planda değişiklik yapıldı. Santamaria ailesi töreni kaldırımdan izlemeye karar verdi. Belen Santamaria, 'SUV son hızla geldi. Sora insanların çığlıklarını duydum. Kızımla bir restorana saklandık, eşim yaralılara yardıma koştu' ifadesini kullandı.Bir video kaydında bir kadının defalarca 'Aman Tanrım' diye çığlık attığı duyuldu. Görgü tanığı bir kadın, ilk başta bir sessizlik olduğunu, peşinden çığlıkların yükseldiğini ve herkesin yaralılara yardım için koşturduğunu söyledi.Fox TV'ye konuşan bir başka görgü tanığı, sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan aracın 9 ve 15 yaş arasındaki kız çocuklarının bulunduğu dansçılara çarptığını aktardı.Milwaukee'deki yerel WISN-TV'ye bilgi veren bir görgü tanığı ise, SUV Dancing Grannies adlı gruba çarptıktan sonra en az bir kişinin aracın kaputunda ters döndüğünü gördüğünü bildirdi.ARACIN FOTOĞRAFI YAYINLANDIAgence France-Presse, saldırının ardından polisin bulduğu kırmızı renkli SUV aracın fotoğrafını dünyaya servis etti. Aracın yaklaşık 32 kilometre mesafedeki Milwaukee'de bulunduğu bildiriliyor. Noel ışıklarıyla süslü Waukesha sokaklarını kana bulayan kırmızı renkli aracın sürücüsü gözaltına alındı. Saldırı, kayıtlara göre öğleden sonra 16.39'da gerçekleşti.Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, saldırının ardından kameralar karşısına geçti ve olayda can kayıplarının olduğunu duyurdu. Polis şefi ölü sayısını açıklamazken, saatler sonra beş kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.YARALILARIN ÇOĞU ÇOCUKAncak Noel geçidinde en az 43 kişinin yaralandığı biliniyor. Hastaneye taşınan yaralılardan çoğu çocuk. Yaralananlar arasında dansçı kız çocukları da bulunuyor. Wisconsin Çocuk Hastanesi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 15 yaralının hastaneye getirildiği bilgisini verdi. Akşam 20.00 itibariyle hastanede herhangi bir ölü yok. Waukesha Belediye Başkanı Shawn Reilly, travmatik bir durumun yaşandığını dile getirdi. Yaklaşık 72 bin nüfusa sahip Waukesha'da Pazartesi günü okullar kapalı olacak.Başkan Joe Biden'ın saldırıya ilişkin bilgi aldığını kaydeden Beyaz Saray yetkilileri ise, olayı yakından izlediklerini, gerek duyulduğu takdirde eyalet ve yerel yönetime destek vereceklerini aktardı. ABD'de benzer bir olay 2015 yılında yerel bir futbol takımının geçit töreninde yaşanmış, bir kadının kullandığı aracın ezdiği kalabalıktaki dört kişi ölmüş ve 46 kişi de yaralanmıştı.Almanya'nın başkenti Berlin'de ise 2016 yılının son günlerinde Noel pazarına dalan bir TIR 12 insanın ölümüne yol açmıştı. Saldırı terör örgütü DEAŞ'la bağlantılıydı.