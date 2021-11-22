ABD’de akıl almaz olay: Hap sanıp AirPods yuttu midesinin sesini bile kaydetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Boston şehrinde yaşayan sosyal medya fenomeni Carli Bellmer, ağrı kesici yerine yanlışlıkla AirPods yuttu. Olayın nasıl geliştiğini çektiği bir videoda detaylarıyla takipçilerine aktaran Bellmer, 2 milyondan fazla izlendi.Bellmer, 'Yatağa giriyordum ve bir elimde ibuprofen 800 mg, diğer elimde sol AirPod'um vardı' dedi. Boston'da yaşayan Bellmer, ibuprofen olduğunu düşündüğü şeyi ağzına attığını ve suyla içtiğini söyledi. Ancak içtiği şey ibuprofen değil, AirPod'unun tekiydi.Yanlışlıkla kulaklığı yuttuğunu ağlayarak videoda anlatan genç kadın, “Aklımı kaybediyorum” diyerek kusmayı denediğini fakat çabalara rağmen çıkaramadığını sözlerine ekledi.Carli Bellmer, bir arkadaşını iPhone'uyla aradığı esnada midesindeki AirPods kulaklığın hala telefonuna bağlı olduğunu belirtti.Carli Bellmer, yuttuğu AirPods'u tuvaletini yaparak çıkarabildi. Çektirdiği röntgenle de artık kulaklığın midesinde olmadığını doğruladı.