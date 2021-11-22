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Beyaz Gazete
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28 Şubat davası sanıkları yeniden yargılanıyor

Yargıtay'ın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Haberin detayları...

Ekleme: 22.11.2021 - 13:29 Güncelleme: 22.11.2021 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
28 Şubat davası sanıkları yeniden yargılanıyor
Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlayan yargılamaya emekli Oramiral Hayri Bülent Alpkaya, emekli orgeneraller Yöney, Sarıışık, emekli tümgeneraller Ersin Yılmaz, Yücel Özsır, Muhittin Erdal Şenel, emekli tuğgeneraller Metin
Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve emekli Albay İbrahim Selman Yazıcı ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz ve YÖK üyesi Erdoğan Öznal ile avukatları katıldı.
Sanıklar emekli Koramiral Altaç Atılan, emekli korgeneral İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay ve Tümgeneral Şevket Turan ise sağlık gerekçesiyle
duruşmaya gelmedi.

Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, Yargıtay'ın bozma ilamını okuduktan sonra buna ilişkin savunma yapması için sanık ve avukatlarına söz verdi. Lehe bozma hükmü verilen sanıklar
eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Alpkaya, Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Şenel, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gürüz ve YÖK üyesi Öznal, Yargıtay ilamının gerekçesine
katılmadıklarını ancak bozma kararına uyulmasını talep ederek beraatlerini talep etti.

Yargıtayın aleyhe bozma kararı verdiği sanıklar Yöney, Sarıışık, Özsır, Yılmaz, Zeytinci, Yükselen ve Yazıcı da mahkemenin önceki kararında direnmesini istedi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sağlık sorunu nedeniyle duruşmaya katılamayan sanıkların savunmalarının celse arasında alınmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
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