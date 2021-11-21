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Uğur Şahin: Yılda bir kez koronavirüs aşısı yeterli hale gelecek

Alman gazetesine konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs aşısının her yıl 1 kez yapılmasının yeterli olacağını söyledi.

Uğur Şahin: Yılda bir kez koronavirüs aşısı yeterli hale gelecek
Ekleme: 21.11.2021 - 16:05 Güncelleme: 21.11.2021 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Uğur Şahin: Yılda bir kez koronavirüs aşısı yeterli hale gelecek
Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech'in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin Alman gazetesi Bild am Sonntag'a konuştu.

mRNA bazlı aşının detaylarını ve aşıyla ilgili öngörülerini paylaşan Şahin, yılda kaç kere koronavirüs aşısı olunabileceğini söyledi.

AŞININ ETKİSİ DÖRDÜNCÜ AYDAN SONRA AZALIYOR

Şahin, “Aşının etkisi dördüncü aydan sonra azalmaya başlıyor ve altıncı ayda bu azalış hız kazanıyor. İkinci olarak da bu aşı ağır hastalığın önüne geçiyor. Koronavirüs aşısı olanlar bu hastalığı daha hafif atlatıyor.” dedi.

“GRİPTE OLDUĞU GİBİ YILDA BİR KEZ AŞI YAPILMASI YETERLİ OLACAKTIR”

Üçüncü doz aşının ne zaman yapılması gerektiğini açıklayan “Bizim aşımıza şu an iki doz olarak onay verildi. Önemli olan üçüncü doz aşının korumayı tekrar artırdığıdır. İki doz aşıdan sonra korumanın daha uzun sürmesini bekliyoruz ve gripte olduğu gibi yılda bir kez aşı yapılması yeterli olacaktır. Fakat şu an elimizde dördüncü doz koronavirüs aşısının ne gibi etkileri olacağı ve ne zaman yapılması gerektiğine dair bir araştırma yok. Şu an yeni varyantlardan endişe etmiyoruz ve koronavirüse karşı korumayı tekrar yüzde 95’lere çıkarabileceğimizi biliyoruz.” diye konuştu.

“MUHTEMEL VARYANTLARIN OLUŞMASINI ENGELLİYOR”

Türkiye’de de uygulanmaya başlanan takviye aşılar ile ilgili de Şahin, “Yaptığımız araştırmalarda ve gerçek verilerde üçüncü doz takviye aşıların sadece tam koruma sağlamadığını aynı zamanda bağışıklık yanıtını da artırdığını ortaya koydu. Yetişkinlerde koronavirüs hastalığı 20 kat daha az meydana geliyor. Bir taraftan üçüncü doz aşı hastalığa karşı koruma sağlarken diğer taraftan da hastalığın yayılmasını ve daha sonra sorun çıkarması muhtemel varyantların oluşmasını engelliyor. Bu durum kış döneminde çok önemli.” dedi.

YAŞLILAR VE HASTALIK GEÇİRMİŞ OLANLAR DİKKAT

Şahin, yakın zamanda yapılan çalışmalarda koronavirüs aşısının ağır hastalıklara karşı 9 ay boyunca koruma sağladığını ve hastaneye yatış oranını azalttığını da dile getirdi.

Şahin, “Yaşlılarda ve daha önce hastalık geçirmiş kişiler koronavirüsü ağır geçirebilir.” dedi.


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