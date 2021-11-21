  • USD: 11,03 - 11,05
  • EURO: 12,48 - 12,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türk mühendisler geliştirdi, dünyada örneği yok! İHA ve SİHA testlerinde dünya lideriyiz

Türkiye, savunma sanayi, özellikle de İHA ve SİHA teknolojisinde dünyaya örnek oluyor. İHA'ların testleri için Türkiye'nin geliştirdiği sistem şu anda dünyada bir numara. Güney Kore, ABD'den aldığı İHA'ların testlerini de Türkiye'de yaptırmak istiyor.

Türk mühendisler geliştirdi, dünyada örneği yok! İHA ve SİHA testlerinde dünya lideriyiz
Ekleme: 21.11.2021 - 16:24 Güncelleme: 21.11.2021 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Türk mühendisler geliştirdi, dünyada örneği yok! İHA ve SİHA testlerinde dünya lideriyiz
TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeleri geçen günlerde Eskişehir'e gidip TEİ (TUŞAŞ Motor Sanayi) tesislerinde incelemede bulundu. Milletvekillerine kurum yetkilileri ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından brifing verildi, yapılan çalışmalar tek tek gösterildi.

KENDİ UÇAĞIMIZ

Geliştirilen teknolojiler ve çalışmalar Türkiye'nin savunma sanayinde ne kadar ilerlediği bir kez daha ortaya koydu. F-35'ler ve F-16 tartışmalar gündeme getirildiğinde kurum yetkilileri, Türkiye'nin önümüzdeki yıl tamamlamayı hedeflediği ilk savaş uçağı Milli Muharip Uçağı (MMU) hakkında bilgi de verildi. Yetkililer "ABD bunları vermese de sorun olmaz. Kendi savaş uçağımızı yapabilecek durumdayız" dediler.

İHA -SİHA TESTLERİNDE DE LİDERİZ

Türkiye'nin onlarca ülkeye sattığı İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı Hava Araçlarının testleri konusunda dünyada öncü olduğu ortaya çıktı. İHA ve SİHA'ların motorlarının test etmek için Türk mühendislerin geliştirdiği ve sadece Türkiye'nin sahip olduğu sistem de milletvekillerine gösterildi. Bu konuda dünyanın en iyisi olan sistem şu bilgiler verildi:

"Bu basınç sistemini kendimiz yaptık. Dünyada tek ve şu anda en ileri teknoloji bu. Diğer ülkelerde bu tür testler motorun hava basıncı kısılarak yapılıyor. Bizimki ise motor üstündeki tüm parçaları test ediyor. Mesela diğer sistemde test edilip '...bin fitte çalışır" denilen bir İHA o yüksekliğe çıkıldığında çalışmayabiliyor. Çünkü onlar sadece motoru test ediyor. Oysa o yükseklikte moturun üstündeki parçaların buna nasıl tepki verebileceği görülmüyor."

KORE BİZE TEST ETTİRECEK

Yetkililer, Güney Kore'nin ABD'den aldığı İHA'ları çalıştırmakta sıkıntı yaşadığını belirtip, "Kendi sistemleri ile test ettikleri için '.. yükseklikte çalışır' demişler. O yüksekliğe çıktığında İHA uçmamış. Çünkü motorun üstündeki parçalarda sıkıntı yaşanmış. Güney Kore şimdi aldığı İHA'ların testini bize yaptırmak istiyor" dedi.


Evlat nöbetindeki babadan CHP’nin helallik açıklamasına sert tepki: Hakkımız bunlara haram olsun
CHP'li Engin Altay, HDP, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı savundu
Türk mühendisler geliştirdi, dünyada örneği yok! İHA ve SİHA testlerinde dünya lideriyiz
Uğur Şahin: Yılda bir kez koronavirüs aşısı yeterli hale gelecek
Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Türk askerlerinin görüntüleri
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Necati Özkan'a 6 milyonluk ihale kıyağı!
Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Türker Akıncı'nın sunduğu Ortak Akıl programında, FETÖ elebaşının zehirlendiği iddiası değerlendirildi
Libya'da alıkonulan 7 Türk vatandaşı yurda getirildi
Can mesaisi: Avrupa'ya insanlık dersi veriyorlar
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Dikkat! Son gün 30 Kasım...
Bakan Özer açıkladı: Okullarda kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?
Türkiye'den Avrupa Birliği'ne 10 maddelik çağrı! 2022'de somut adımlar bekleniyor
CHP'nin ekmeğinden ettiği 25 bin işçi, ayağa kalktı: 'Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz'
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan GençlerinBütçesiGençlerde anketi
Yörük kızı Müslüme’nin ölümün Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
İYİ Parti dününü bugününü karıştırdı: Aytun Çıray üç yıl önceki Kocaeli mitingini 'bugünkü Denizli mitingi' diye paylaştı
CHP'li Ekrem İmamoğlu suya zamma tepki gösteren vatandaşa 'yalancı' demişti... İşte vatandaşı haklı çıkaran o faturalar!
İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib sınırındaki hudut karakoluna ziyaret
Meteoroloji'den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji'den önemli uyarı! Hava sıcaklığı düşecek

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Ormana bitişik parsellerde yapı inşası yasaklandı

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor: 846 lira cezası var

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!