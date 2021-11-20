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Beyaz Gazete
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Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 22 Kasım Pazartesi günü Külliye'de bir araya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ana gündem maddesi asgari ücret olacak. Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın ziyareti ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilen 50+1 sistemi de toplantının önemli gündem maddelerinden olacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararı da Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular arasında yer alıyor...

Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
Ekleme: 20.11.2021 - 23:11 Güncelleme: 21.11.2021 - 23:27 / Editör: Ozge Selin
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
Türkiye'de tüm vatandaşların gözü 22 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de bir araya gelecek Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem değerlendirilecek.

2 hafta sonra bir araya gelecek olan Kabine Toplantısı'nda, son dönemde güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği başarı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları masadaki konular arasında bulunacak.

50+1 ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ VERİLECEK

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Başkan Erdoğan, 50+1 sistem tartışmaları üzerinden gerçekleşen zirve hakkında Kabine üyelerini bilgilendirecek.

ABD İLE KRİTİK TEMAS

Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret de Kabine'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. F-35 programından çıkartılan Türkiye'ye parasının iadesi konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyleyen Donfried'ın açıklamaları neticesinde Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak, iade sürecinin yol haritası görüşülecek.

FAİZ İNDİRİMİ VE ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRİLECEK

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararı da değerlendirilecek. Ayrıca, 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek. Masada verginin kaldırılması gibi pek çok formülün olacağı da aktarıldı.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE VE YERLİ AŞIDAKİ SON DURUM MASADA

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdüren koronavirüs salgınına yönelik son durum da masada olacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.
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Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
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