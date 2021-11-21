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İstanbul’da suç örgütüne operasyon... “Hanımağa” gözaltına alındı...

İstanbul Organize Polisleri; “Hanımağa” kod adlı çete lideri Güniz A. ve bir çete üyesini gözaltına aldı. İki şüpheli de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 21.11.2021 - 14:37 Güncelleme: 21.11.2021 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da suç örgütüne operasyon... “Hanımağa” gözaltına alındı...İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Birden Fazla Kişi İle Yağma" suçuna karıştığı iddia edilen ve liderliğini "Hanımağa" kod adlı Güniz A.'nın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.



Güniz A. ve çete üyesi Mustafa Y. gözaltına alındı. İki şüpheli de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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