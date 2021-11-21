Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’de bir ilke imza atarak, bakanlığının 2022 yılı bütçe planlamasında gençlerin de düşüncelerine başvurdu.BAKANLIĞIN BÜTÇESİ GENÇLERE SORULACAKBakan Kasapoğlu, sosyal medyadan gençlerin düşüncelerini almak için "GençlerinBütçesiGençlerde" etiketiyle bir anket başlattı.Gençlik ve Spor Bakanlığı ndan GençlerinBütçesiGençlerde anketi #1"GENÇLERİMİZİN DÜŞÜNCESİ, BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ""Her konuda olduğu gibi bütçemizin planlanmasında da siz gençlerimizin düşüncesi bizler için çok kıymetli" diyen Bakan Kasapoğlu, bütçe kalemlerini belirlemede rol almak isteyen gençlerden, "https://genclerinbutcesi.gsb.gov.tr" adresinden ankete katılarak görüşlerini belirtmelerini istedi.