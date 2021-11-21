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Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Haftalık vaka yoğunluğu haritasında, Ordu zirveye yerleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de vakalar artış gösterdi. En çok artış yaşanan il ise, Tunceli.

Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Ekleme: 21.11.2021 - 13:45 Güncelleme: 21.11.2021 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı, 20 binlerin üzerinde seyrediyor...

İkinci doz aşılama 50 milyonu geçerken, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte tedbirler de fazlasıyla gevşedi.

Bu da vakaların artmasına neden oldu.

VAKA ARTIŞLARI CAN SIKIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; sık sık maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini hatırlatırken, aşılalamaya da dikkat çekiyor...

Tüm bunların ışığında haftalık veriler de epey can sıkıcı.

Bakan Koca, koronavirüste illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısını harita görseli ile paylaştı.

3 BÜYÜKŞEHİR

Buna göre 6-12 Kasım döneminde koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.



ZİRVEDE ORDU VAR

Ordu ise 499,87 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı.

VAKA SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN İLLER

Aynı tarihlerde vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın olarak açıklandı.


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