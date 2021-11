Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı, 20 binlerin üzerinde seyrediyor...İkinci doz aşılama 50 milyonu geçerken, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte tedbirler de fazlasıyla gevşedi.Bu da vakaların artmasına neden oldu.VAKA ARTIŞLARI CAN SIKIYORSağlık Bakanı Fahrettin Koca; sık sık maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini hatırlatırken, aşılalamaya da dikkat çekiyor...Tüm bunların ışığında haftalık veriler de epey can sıkıcı.Bakan Koca, koronavirüste illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısını harita görseli ile paylaştı.3 BÜYÜKŞEHİRBuna göre 6-12 Kasım döneminde koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.ZİRVEDE ORDU VAROrdu ise 499,87 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı.VAKA SAYISINI EN ÇOK ARTIRAN İLLERAynı tarihlerde vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın olarak açıklandı.